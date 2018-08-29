Курт Зума планирует вернуться в "Челси"

Защитник Курт Зума заявил, что связывает свое будущее с "Челси", несмотря на отъезд в аренду в "Эвертон".

В свое время, когда "синих" тренировал Жозе Моуриньо, Зума подавал большие надежды, однако в прогресс талантливого игрока вмешалась тяжелая травма колена, перенесенная в 2016 году.



Прошлый сезон Курт отыграл в аренде в "Стоуке" и не смог убедить нового тренера "Челси" Маурицио Сарри дать ему шанс на "Стэмфорд Бридж". Этим летом 23-летний француз снова покинул Лондон, но воспринимает свой отъезд как временный.



"Я вернусь, да. Я всегда верил в себя с тех пор, как начал играл в футбол в 16 лет. Я всегда хотел проявить себя в "Челси" с тех пор, как оказался там. Знаю, травмы помешали мне сделать то, чего я хочу, но травмы – это часть футбола, и я хочу показать людям, что могу вернуться и играть там. Именно для этого мне требуется практика в "Эвертоне", потому что у них хорошая команда".



"Челси" поздно определился с тренером, и мы не знали, каковы планы клуба. В "Челси" много защитников. Я же понимал, что мне нужно играть регулярно, поэтому я не захотел сидеть на лавке и ждать своего шанса два-три месяца. Поэтому я решил уйти".



"Я поговорил с тренером, и он согласился со мной. Я знал, что "Челси" и без меня обладает пятью центральными защитниками. Тренер играет с четверкой защитником, поэтому выходить могут только двое. Я не хотел ждать, и он полностью согласился", — цитирует Зума The Guardian.