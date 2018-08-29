Лэмпард хочет сразиться с "Челси" в Кубке Лиги

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что в следующем раунде Кубка Лиги жаждет сразиться со своим бывшим клубом "Челси".

Во вторник вечером подопечные Лэмпарда учинили разгром в гостях у "Халла" (0:4). Таким образом, "бараны" вышли в 3-й раунд Кубка Лиги, начиная с которого в борьбу за трофей вступают команды, представляющие Англию в еврокубках — среди них, естественно, значится и "Челси".



Жеребьевка 3-го раунда назначена на вечер четверга, и Лэмпард совершенно не прочь отправиться с "Дерби" на "Стэмфорд Бридж" — или сразиться с "Челси" дома.



"Со следующего раунда в борьбу вступают большие команды, и это будет замечательным испытанием для нас. Мы очень хотим хорошо выступить в этом соревновании".



"Это логично, что вы спрашиваете насчет возможной встречи с "Челси". Это было бы приятно. Учитывая нашу романтическую связь, было бы хорошо сыграть с ними", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.