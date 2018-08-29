Лэмпард хочет сразиться с "Челси" в Кубке Лиги

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что в следующем раунде Кубка Лиги жаждет сразиться со своим бывшим клубом "Челси".

Во вторник вечером подопечные Лэмпарда учинили разгром в гостях у "Халла" (0:4). Таким образом, "бараны" вышли в 3-й раунд Кубка Лиги, начиная с которого в борьбу за трофей вступают команды, представляющие Англию в еврокубках — среди них, естественно, значится и "Челси".

Жеребьевка 3-го раунда назначена на вечер четверга, и Лэмпард совершенно не прочь отправиться с "Дерби" на "Стэмфорд Бридж" — или сразиться с "Челси" дома.

"Со следующего раунда в борьбу вступают большие команды, и это будет замечательным испытанием для нас. Мы очень хотим хорошо выступить в этом соревновании".

"Это логично, что вы спрашиваете насчет возможной встречи с "Челси". Это было бы приятно. Учитывая нашу романтическую связь, было бы хорошо сыграть с ними", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



Метки Дерби, Кубок Лиги, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 07:00

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  1. vasilevich8 29.08.2018 07:27 # vasilevich8
    Все хотят побыстрее вылететь с этой дерьмины... только голубые и хуюнеры готовы отдать все за этот трофей

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  2. das357 29.08.2018 07:14 # das357
    Ну до чего же топарь.

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  3. chebrec 29.08.2018 07:13 # chebrec
    Ну ничего себе!

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