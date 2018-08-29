Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре близок к обретению нового клуба и уже прошел медицинское обследование в Лондоне.

В прошлом сезоне Туре потерял всякую значимость для "горожан", отметившись только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Естественно, главный тренер Хосеп Гвардиола не стал удерживать своего бывшего подопечного по "Барселоне" и отпустил Яя на все четыре стороны свободным агентом.



Однако 35-летний ивуариец даже не помышляет о пенсии и уже подыскал клуб, готовый ему платить за огромный опыт, включающий в себя три титула Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Кубок Англии.



"Яя Туре прошел медицинское обследование в Лондоне. Яя близок к подписанию нового контракта", — написал агент полузащитника Дмитрий Селюк в твиттере.



Чуть позже Селюк добавил, что этим клубом, куда направляется Туре, будет не "Вест Хэм" и не "Кристал Пэлас".