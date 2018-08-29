Яя Туре близок к обретению нового клуба

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре близок к обретению нового клуба и уже прошел медицинское обследование в Лондоне.

В прошлом сезоне Туре потерял всякую значимость для "горожан", отметившись только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги. Естественно, главный тренер Хосеп Гвардиола не стал удерживать своего бывшего подопечного по "Барселоне" и отпустил Яя на все четыре стороны свободным агентом.

Однако 35-летний ивуариец даже не помышляет о пенсии и уже подыскал клуб, готовый ему платить за огромный опыт, включающий в себя три титула Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Кубок Англии.

"Яя Туре прошел медицинское обследование в Лондоне. Яя близок к подписанию нового контракта", — написал агент полузащитника Дмитрий Селюк в твиттере.

Чуть позже Селюк добавил, что этим клубом, куда направляется Туре, будет не "Вест Хэм" и не "Кристал Пэлас".



Метки Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 378

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tigerpool 29.08.2018 06:17 # tigerpool
    походу этим клубом является арсенал

    (ответить)

  2. chebrec 29.08.2018 06:10 # chebrec
    Вот как поступают с легендами клуба в голубятне

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: