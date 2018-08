Моуриньо постепенно теряет доверие игроков "Юнайтед"

Несмотря на то, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сохраняет доверие боссов клуба, наибольшую угрозу будущему португальца на "Олд Траффорд" представляют его отношения с игроками команды.

Новый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" начали с двух поражений в трех матчах, что прежде с ними не случалось с 1992 года. Естественно, после столь разочаровывающих результатов Моуриньо оказался под громадным давлением.



Во вторник, на следующей день после домашнего поражения 0:3 от "Тоттенхэма", авторитетные английские издания, включая Sky Sports, The Guardian и The Telegraph, в один голос заявили, что Моуриньо не грозит увольнение.



Сообщалось, что исполнительный директор Эд Вудворд и семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", выразили свою поддержку Жозе и отметили ту хорошую игру, что "дьяволы" демонстрировали в первом тайме матча против "шпор".



Таким образом, руководство продемонстрировало, что готово быть терпеливым и дать Моуриньо достаточное время на исправление ситуации. Однако источник The Sun в раздевалке "Юнайтед" утверждает, что отношения между Жозе и игроки команды гораздо более натянутые.



На матч против "Тоттенхэма" Моуриньо произвел аж шесть изменений в стартовом составе, а уже по ходу игры заставил свою команду действовать с тремя центральными защитниками, одним из которых внезапно стал полузащитник Андер Эррера. Такого рода метания вводят футболистов в ступор.



Более того, на пресс-конференции после сокрушительного домашнего поражения Моуриньо намекнул, что его хаотичная ротация продолжится, ведь он до сих пор не знает свое лучшее сочетание четверки защитников.



По информации источника, футболисты "Юнайтед" сбиты с толку и проявляют все большее недоверие к беспорядочным методам Моуриньо. Также члены команды боятся высказывать свои опасения непосредственно Жозе, поскольку тот показал себя обидчивой личностью и при первой возможности может раскритиковать подопечных на публику.



Особое недовольство в раздевалке испытывают Эрик Байи и Антони Мартиаль, которые лишились доверия Моуриньо на матч против "Тоттенхэма" после поражения 3:2 от "Брайтона". Если Жозе не попытается исправить ситуацию, то может окончательно лишиться доверия игроков, и в таком случае никакая поддержка руководства его не спасет.