2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером состоялся ряд матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Сразу трое представителей Премьер-Лиги поспешили выйти из борьбы за трофей.

Среди тех, кто ограничился одним проведенным в Кубке Лиге матчем, оказались "Хаддерсфилд", уступивший "Стоуку" на выезде (0:2), "Брайтон", минимально проигравший дома "Саутгемптону", "Кардифф", на свое поле битый "Норвичем" (1:3).



Такие же команды, как "Лестер", "Вулверхэмптон", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Борнмут" и "Фулхэм" проходят в 3-й раунд, где к ним присоединятся представляющие Англию в еврокубках команды. Еще несколько матчей 2-го раунда будут сыграны в среду.



"Лестер" — "Флитвуд" — 4:0 (2:0)



Голы: Фукс 8, Иборра 39, Ихеаначо 46, Геззаль 71.



"Лестер": Уорд, Амарти, Морган (Бенкович 62), Эванс, Фукс, Силва, Иборра, Олбрайтон, Геззаль (Диабате 77), Окадзаки, Ихеаначо (Грей 50).



"Шеффилд Уэнсдей" — "Вулверхэмптон" — 0:2 (0:0)



Голы: Бонатини 53, Кошта 85 (пен).



"Вулверхэмптон": Радди, Доэрти, Дендонкер, Коуди, Хоз, Винагре, Уотт (Гонсалвеш 62), Саисс, Траоре, Гиббс-Уайт (Кошта 72), Бонатини (Эшли-Сил 80).



"Стоук" — "Хаддерсфилд" — 2:0 (1:0)



Голы: Берахино 53, Бакуна 90 (авт).



"Хаддерсфилд": Лессль, Смит, Бакуна, Качунга, Мбенза, Уильямс (Муй 69), Депуатр, Шиндлер, Станкович, Сабири (Притчард 45), Дурм (Леве 77).



"Суонси" — "Кристал Пэлас" — 0:1 (0:0)



Гол: Серлот 70.



"Кристал Пэлас": Гуаита, Ван-Биссака, Келли (Уорд 62), Иннисс, Шлюпп (Таунсенд 62), Ридевалд, Майер, Куяте, Уильямс (Кайкай 76), Панчеон, Серлот.



"Уимблдон" — "Вест Хэм" — 1:3 (1:0)



Голы: Пиготт 2 — Диоп 63, Огбонна 83, Эрнандес 90.



"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Огбонна, Диоп, Крессуэлл, Райс, Обианг (Андерсон 45), Снодграсс, Ярмоленко (Масуаку 90), Перес (Антонио 81), Эрнандес.



"Борнмут" — "МК Донс" — 3:0 (2:0)



Голы: Муссе 15, Фрэйзер 37, Айб 90.



"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Симпсон, Мингс, Рико, Айб, Льюис Кук, Лерма, Фрэйзер (Кинг 65), Дефо (Брукс 86), Муссе (Стив Кук 69).



"Брайтон" — "Саутгемптон" — 0:1 (0:0)



Гол: Остин 88.



"Брайтон": Баттон, Коллар, Барклай, Бернардо, Зюттнер, Джаханбакш, Кайал (Коннолли 90), Биссума, Гекерес, Гросс (Проппер 63), Локадия.



"Саутгемптон": Ганн, Стивенс, Беднарек, Йошида, Таргетт, Ромеу (Галлахер 70), Дэвис, Уорд-Проуз, Армстронг (Редмонд 81), Эльюнусси, Габбиадини (Остин 81).



"Кардифф" — "Норвич" — 1:3 (0:1)



Голы: Манга 77 — Србени 26, 64, Ааронс 69.



"Кардифф": Смитис, Пелтьер, Манга, Коннолли, Ричардс (Уорд 59), Камараса (Зохоре 71), Дамур, Каннингем, Харрис, Рид, Мадин (Патерсон 59).



"Фулхэм" — "Эксетер" — 2:0 (1:0)



Голы: Камара 4, 48.



"Фулхэм": Рико, Кристи, Чемберс, Моусон (Стивен Сессеньон 75), Райан Сессеньон, Сиссе, Йохансен, Замбо-Ангисса, Камара, Кебано (Де Ла Торре 74), Фонте.



"Блэкберн" — "Линкольн" — 4:1 (1:1)



Голы: Наттол 4, Грэм 49, Даунинг 61, Палмер 77 — Луке 28.



"Бертон" — "Астон Вилла" — 1:0 (0:0)



Гол: Бойс 52.



"Донкастер" — "Блэкпул" — 1:2 (1:1)



Голы: Мэй 23 — Ноттингем 38, Притчард 60.



"Халл" — "Дерби" — 0:4 (0:2)



Голы: Уогхорн 24, Йозефсон 39, Флеминг 73 (авт), Маунт 89.



"Лидс" — "Престон" — 0:2 (0:2)



Голы: Джонсон 2 (пен), Баркер 45.



"Мидлсбро" — "Рочдейл" — 2:1 (0:1)



Голы: Джонсон 37, Хагилл 53 — Дилэйни 83.



"Уолсолл" — "Макклсфилд" — 3:3 (1:2) победа "Макклсфилда" по пенальти — 3:1



Голы: Моррис 33, Кук 63, Гордон 64 — Граймс 10, Смит 25, Марш 90.



"Вест Бромвич" — "Мансфилд" — 2:1 (1:0)



Голы: Леко 26, Эдвардс 75 — Бишоп 69.



"Брентфорд" — "Челтенхэм" — 1:0 (1:0)



Гол: Жанвье 40.



"Ньюпорт" — "Оксфорд" — 0:3 (0:2)



Голы: Деметриу 2 (авт), Баптист 4, Вайт 90.



"Куинз Парк Рейнджерс" — "Бристоль Роверс" — 3:1 (2:0)



Голы: Осаи-Самуэль 4, Вшолек 18, Смит 64 — Какай 87 (авт).



"Уикомб" — Форест Грин Роверс" — 2:2 (0:0) победа "Уикомба" по пенальти — 4:3



Голы: Кашкет 55, Стюарт 74 — Грабб 57, Винчестер 86.