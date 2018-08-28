Пике не уверен, что решил бы все проблемы МЮ в защите
Защитник "Барселоны" Жерар Пике сомневается, что смог бы в одиночку решить все проблемы "Манчестер Юнайтед" в обороне.
Со старта сезона прошло уже три игры, а Жозе Моуриньо до сих пор не определился с наиболее оптимальным сочетанием защитников. Грубыми ошибки уже отметились Виктор Линделеф, Эрик Байи и Крис Смоллинг.
Накануне у Пике поинтересовались, смог бы он вернуться на "Олд Траффорд" и решить головоломку Моуриньо. Однако такой сценарий Жерар даже представить не может.
"Я не думаю, что это возможно, и вообще я счастлив в "Барселоне". Это мой дом, тут живут мои близкие, а я играю за клуб своей мечты. Надеюсь, что нам удастся выиграть еще больше трофеев", - сообщил Пике Goal.
28.08.2018 22:00
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Последние комментарии:
Пике косячит при очень маленьком количестве атак на ворота Барсы за матч. Что он будет делать, если команда начнет обороняться всю игру?
Вальдеса тоже барсафаны считали крутым. А потом показал свой уровень, когда не 1-2 удара за игру, а 10+.
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Нашли блин защитника номер 1 чтоб спрашивать подобную дичь. Еще эванса спросите. Он и то не косячил так как линделол
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Нашли кого спросить, сам Пике тот еще защитник
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