Пике не уверен, что решил бы все проблемы МЮ в защите

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сомневается, что смог бы в одиночку решить все проблемы "Манчестер Юнайтед" в обороне.

Со старта сезона прошло уже три игры, а Жозе Моуриньо до сих пор не определился с наиболее оптимальным сочетанием защитников. Грубыми ошибки уже отметились Виктор Линделеф, Эрик Байи и Крис Смоллинг.



Накануне у Пике поинтересовались, смог бы он вернуться на "Олд Траффорд" и решить головоломку Моуриньо. Однако такой сценарий Жерар даже представить не может.



"Я не думаю, что это возможно, и вообще я счастлив в "Барселоне". Это мой дом, тут живут мои близкие, а я играю за клуб своей мечты. Надеюсь, что нам удастся выиграть еще больше трофеев", - сообщил Пике Goal.