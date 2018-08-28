Кейн считает, что отсутствие приобретений пошло "Тоттенхэму" на пользу

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн считает, что одной из главных причин успешного старта его команды в новом сезоне стало отсутствие летних приобретений.

Как известно, из всех команд Премьер-Лиги только "шпоры" не пригласили ни одного новичка этим летом. Однако это не помешало подопечным Маурисио Почеттино стартовать в сезоне с трех побед, одержанных с общим счетом 8:2.



Если публика видела в отсутствии приобретений негативный фактор, то внутри "Тоттенхэма" все обстояло совершенно иначе. По словам Кейна, игроки остались рады, что Почеттино не захотел приглашать на их место других.



"Босс сказал, что не будет приглашать игроков просто так. Отсутствие приобретений придало остальной команде огромную верю в себя, потому что это показывает, что босс верит в нас. Теперь мы должны отблагодарить его и клуб и за это", — цитирует Кейна Sky Sports.