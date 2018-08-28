Вертонген: "Моура — кошмар для защитников"

Лукас Моура Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген выразил свое восхищение партнером по команде Лукасом Моурой.

Перебравшись в Северный Лондон из ПСЖ за 25 миллионов фунтов в январе, Моура совершенно не проявил себя во второй половине прошлого сезона. Существовали опасения, что бразильский вингер так и не заиграет в команде Маурисио Почеттино.

Однако новый сезон Лукас начал выше всяких похвал, выходя в старте на каждый из трех матчей. Накануне вечером Моура стал лучшим бомбардиром "шпор" в истории Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", своим дублем поспособствовав разгрому "Манчестер Юнайтед" — 0:3. Вертонген рад, что его партнер смог преодолеть изначальный скепсис в отношении себя.

"Мы играем против него каждый день на тренировках, и играть против его — это сущий кошмар".

"Он упорно трудится и обладает голевым чутьем. Он может забивать левой ногой, правой ногой, и он так быстр. Он отличный игрок и еще лучше как человек, поэтому каждый очень рад ему".

"Конечно, он пропустил предсезонную подготовку в прошлом году, а это очень важно для понимания нашего стиля игры и набора формы, потому что атакующим игрокам это необходимо, ведь они так много бегают".

"Он замечательно провел этот предсезонный период, насколько я слышал. Он невероятный парень, и каждый в раздевалке так рад ему. Думаю, вы могли видеть это. Каждый поздравлял его".

"У него позади пара тяжелых лет в Париже, и в прошлом сезоне он играл не так много, как хотел. Но сейчас он проявляет себя и доказывает, что является невероятным игроком", — сообщил Вертонген Evening Standard.



Метки Вертонген, Моура, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2018 20:00

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  1. brown-ale 28.08.2018 20:40 # brown-ale
    Смоллинга жестко вчера унизил. По самые гланды.

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  2. vasilevich8 28.08.2018 20:35 # vasilevich8
    И в след туре его поломал Холебас... карьера офф

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  3. mancunia-planet 28.08.2018 20:33 # mancunia-planet
    Не защитники, а проходной двор... И эти же инвалиды пропустили меньше всех в прошлом сезоне, не считая горожан... Тупорылый чмоур, вся его ссаная суть в неспособности управлять процессами

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  4. trustmeimjedi 28.08.2018 20:21 # trustmeimjedi
    как и айсмен - для своих

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  5. gio 28.08.2018 20:11 # gio
    выйдя сейчас на пик формы сыграл роль летнего топ трансфера. Что ни говори а тренировки в ТТХ делают игрока пиковым

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  6. siresman 28.08.2018 20:11 # siresman
    помниться мушников он прокатил , саф зажал сорокет за топчика

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