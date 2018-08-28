Вертонген: "Моура — кошмар для защитников"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген выразил свое восхищение партнером по команде Лукасом Моурой.
Перебравшись в Северный Лондон из ПСЖ за 25 миллионов фунтов в январе, Моура совершенно не проявил себя во второй половине прошлого сезона. Существовали опасения, что бразильский вингер так и не заиграет в команде Маурисио Почеттино.
Однако новый сезон Лукас начал выше всяких похвал, выходя в старте на каждый из трех матчей. Накануне вечером Моура стал лучшим бомбардиром "шпор" в истории Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", своим дублем поспособствовав разгрому "Манчестер Юнайтед" — 0:3. Вертонген рад, что его партнер смог преодолеть изначальный скепсис в отношении себя.
"Мы играем против него каждый день на тренировках, и играть против его — это сущий кошмар".
"Он упорно трудится и обладает голевым чутьем. Он может забивать левой ногой, правой ногой, и он так быстр. Он отличный игрок и еще лучше как человек, поэтому каждый очень рад ему".
"Конечно, он пропустил предсезонную подготовку в прошлом году, а это очень важно для понимания нашего стиля игры и набора формы, потому что атакующим игрокам это необходимо, ведь они так много бегают".
"Он замечательно провел этот предсезонный период, насколько я слышал. Он невероятный парень, и каждый в раздевалке так рад ему. Думаю, вы могли видеть это. Каждый поздравлял его".
"У него позади пара тяжелых лет в Париже, и в прошлом сезоне он играл не так много, как хотел. Но сейчас он проявляет себя и доказывает, что является невероятным игроком", — сообщил Вертонген Evening Standard.
28.08.2018 20:00
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Смоллинга жестко вчера унизил. По самые гланды.
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И в след туре его поломал Холебас... карьера офф
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Не защитники, а проходной двор... И эти же инвалиды пропустили меньше всех в прошлом сезоне, не считая горожан... Тупорылый чмоур, вся его ссаная суть в неспособности управлять процессами
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как и айсмен - для своих
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выйдя сейчас на пик формы сыграл роль летнего топ трансфера. Что ни говори а тренировки в ТТХ делают игрока пиковым
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помниться мушников он прокатил , саф зажал сорокет за топчика
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