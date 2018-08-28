"Реал" интересуется Рахимом Стерлингом

"Реал" внимательно следит за ситуацией вокруг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, который никак не соглашается на новый контракт со своим клубом.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере 23-летнего Стерлинга, который только в рамках Премьер-Лиги забил 18 голов и сделал значительный вклад в завоевание "горожанами" чемпионского титула.



Естественно, что после столь успешного сезона клуб с "Этихад" захотел связать будущее Рахима на более длительный срок, нежели те два года, что остаются по его действующему контракту вингера.



Однако пока экс-игрок "Ливерпуля" не спешит следовать примеру Кевина Де Брюйне, Фернандиньо, Давида Сильвы и Николаса Отаменди, которые за последние месяцы заключили новые соглашения с "горожанами".



Главная загвоздка заключается в том, что Стерлинг хочет значительного повышения зарплаты относительно текущих 175 тысяч фунтов каждые семь дней. К примеру, недельное жалование Де Брюйне с недавних пор составляет 350 тыс. фунтов, но платить столько же Рахиму "Сити" не готов.



По информации Sky Sports, эта ситуация привлекла внимание "Реала". Королевский клуб не будет пытаться купить игрока сборной Англии в остатке этого лета, но может вернуться за Стерлингом в одно из следующих трансферных окон, если к тому времени Рахим не преодолеет свои разногласия с "Сити".



Серьезность намерений "Реала" подтверждает тот факт, что победители Лиги Чемпионов даже собираются отправить своих скаутов на матч сборных Англии и Испании на "Уэмбли" 8 сентября в рамках Лиги Наций.