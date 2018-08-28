Кэхилл вслед за Варди завершил международную карьеру

Защитник "Челси" Гари Кэхилл последовал примеру нападающего "Лестера" Джейми Варди и тоже решил покончить с выступлениями за сборную Англии — правда, пока временно.

Ранее во вторник 33-летний Варди объявил, что впредь сосредоточится на клубном футболе. То же самое собирается сделать 32-летний Кэхилл, несмотря на то, что в этом сезоне он не сыграл ни минуты за "синих" в Премьер-Лиге.



"Думаю, настало время сделать шаг назад. Я чувствую, что это правильный момент, и я горжусь тем, чего добился. Я провел более 60 матчей и несколько раз был капитаном сборной своей страны, что является громадной честью для моей карьеры".



"Я могу наблюдать более молодое поколение игроков и принимаю свое решение сделать шаг назад в идеальный момент времени".



"Я сказал тренеру, что, если у них будут травмы, или они будут нуждаться во мне, я к их услугам. Но что касается приближающихся товарищеских матчей, то их будет лучше сыграть другим игрокам", — сообщил Кэхилл Chelsea TV.



Добавим, что Кэхилл был основным игроком англичан в отборе к ЧМ-2018, но непосредственно в России сыграл лишь один матч — на групповом этапе против бельгийцев, когда главный тренер Гарет Саутгейт, учитывая турнирную ситуацию, решил выставить резерв.