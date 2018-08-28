Шоу опроверг слухи насчет атмосферы в раздевалке "Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу опроверг слухи о кризисе в раздевалке команды.

Проиграв накануне "Тоттенхэму" со счетом 0:3, "красные дьяволы" повторили свой худший старт сезона с 1992 года. Столь удручающие результаты некоторые считают следствием разлада в отношениях главного тренера Жозе Моуриньо и игроков команды.



В последние месяцы Моуриньо действительно позволял себе на публику критиковать своих игроков, однако Шоу уверяет, что с атмосферой в коллективе все нормально.



"Вы можете прочитать много всяких вещей о том, какая обстановка в нашей раздевалке, но на самом деле у нас полный порядок с духом в раздевалке. У нас действительно хороший коллектив парней, которые хотят трудиться и добиваться больших вещей здесь".



"Здесь собрана группа трудолюбивых игроков с удивительными талантами. Это видно везде, куда бы вы ни взглянули на поле".



"Мы должны начать пользоваться своими моментами, и я уверен, что мы начнем выигрывать матчи. Вы видели первый матч против "Тоттенхэма" — думаю, мы играли выдающимся образом. Мы имели много моментов, чтобы прикончить интригу".



"Мы разговаривали в перерыве, и Жозе сказал нам, что они подали один угловой, выполнили один прострел и создали один опасный момент".



"Затем, когда начался второй тайм, они забили с первого же углового. Несмотря на это, мы не должны были суетиться, ведь это всего один гол, а впереди еще много времени".



"Но затем случилась еще одна ошибка и последовал еще один глупый гол. Мы так доминировали над соперником, что результат просто расстраивает".



"Каждый в раздевалке был расстроен, особенно после такого первого тайма", — сообщил Шоу MUTV.