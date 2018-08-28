"Юнайтед" не помышляет об увольнении Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сохраняет поддержку клубных боссов, даже после разгромного поражения от "Тоттенхэма" накануне вечером.

Унизительный проигрыш на "Олд Траффорд" мог пошатнуть позиции Моуриньо, тем более что после матча португалец не стеснялся в выражениях и напомнил репортерам, каких успехов он добился ранее.



Однако издание The Guardian утверждает, что боссы МЮ даже не помышляют об увольнении Жозе. Руководство клуба воодушевил первый тайм, по итогам которого "дьяволы" могли вести с разницей в один-два мяча.



По информации источника, Моуриньо грозит отставка только в случае сокрушительного поражения от "Бернли" в эти выходные. Если "Юнайтед" сможет вернуться на победный путь, Жозе совершенно точно продолжит работать с командой.