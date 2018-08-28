"Юнайтед" не помышляет об увольнении Моуриньо

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сохраняет поддержку клубных боссов, даже после разгромного поражения от "Тоттенхэма" накануне вечером.

Унизительный проигрыш на "Олд Траффорд" мог пошатнуть позиции Моуриньо, тем более что после матча португалец не стеснялся в выражениях и напомнил репортерам, каких успехов он добился ранее.

Однако издание The Guardian утверждает, что боссы МЮ даже не помышляют об увольнении Жозе. Руководство клуба воодушевил первый тайм, по итогам которого "дьяволы" могли вести с разницей в один-два мяча.

По информации источника, Моуриньо грозит отставка только в случае сокрушительного поражения от "Бернли" в эти выходные. Если "Юнайтед" сможет вернуться на победный путь, Жозе совершенно точно продолжит работать с командой.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 892

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. firmino9 28.08.2018 16:47 # firmino9
    боссы МЮ даже не помышляют об увольнении Жозе

    Моуриньо грозит отставка только в случае сокрушительного поражения от "Бернли" в эти выходные.

    (ответить)

  2. akadam 28.08.2018 16:47 # akadam
    https://www.championat.com/football/article-3526047-mju---tottenhem---03-eto-luchshij-match-dlja-mourinju-s-aprelja.html

    (ответить)

  3. premier-league 28.08.2018 16:29 # premier-league
    По информации источника, Моуриньо грозит отставка только в случае сокрушительного поражения от "Бернли" в эти выходные.

    глори глори бернли

    (ответить)

  4. mancunia-planet 28.08.2018 16:28 # mancunia-planet
    Зидана в студию, ёп вашу драть

    (ответить)

  5. selfish 28.08.2018 16:11 # selfish
    Приведет клуб к успеху! Сломает систему и в четвертом сезоне поднимет чашку АПЛ
    а в этом году чашку ЛЧ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: