Варди завершил карьеру в сборной Англии
Нападающий "Лестера" Джейми Варди сообщил главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, что завершает международную карьеру.
Первое приглашение в команду "трех львов" Варди получил только три года назад. С тех пор Джейми провел 26 матчей за сборную Англии, сыграл на Евро-2016 и Чемпионате Мира-2018.
На решение Варди завершить выступления на международном уровне повлияли несколько факторов, но в особенности возраст – скоро Варди исполнится 33 – и желание больше времени уделять семье.
"Если честно, я давно об этом думал. Вы знаете, что я не становлюсь моложе, вдобавок тренер хочет омолодить команду. Я сказал Гарету, что мне лучше уйти, а кто-то обязательно получит шанс, заняв мое место", - сообщил Варди The Guardian.
28.08.2018 15:35
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топовый топарь
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Джейми крут. До сих шокирует чемпионство "Лестера". Просто топовый тренер многое решает.
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Всё вовремя сделал.
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