Варди завершил карьеру в сборной Англии

Джейми Варди Нападающий "Лестера" Джейми Варди сообщил главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, что завершает международную карьеру.

Первое приглашение в команду "трех львов" Варди получил только три года назад. С тех пор Джейми провел 26 матчей за сборную Англии, сыграл на Евро-2016 и Чемпионате Мира-2018.

На решение Варди завершить выступления на международном уровне повлияли несколько факторов, но в особенности возраст – скоро Варди исполнится 33 – и желание больше времени уделять семье.

"Если честно, я давно об этом думал. Вы знаете, что я не становлюсь моложе, вдобавок тренер хочет омолодить команду. Я сказал Гарету, что мне лучше уйти, а кто-то обязательно получит шанс, заняв мое место", - сообщил Варди The Guardian.




Метки Варди, Лестер, сборная Англии

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2018 15:35

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  1. ivanovski-v 28.08.2018 15:54 # ivanovski-v
    топовый топарь

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  2. akadam 28.08.2018 15:46 # akadam
    Джейми крут. До сих шокирует чемпионство "Лестера". Просто топовый тренер многое решает.

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  3. leysan 28.08.2018 15:37 # leysan
    Всё вовремя сделал.

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