Варди завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий "Лестера" Джейми Варди сообщил главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту, что завершает международную карьеру.

Первое приглашение в команду "трех львов" Варди получил только три года назад. С тех пор Джейми провел 26 матчей за сборную Англии, сыграл на Евро-2016 и Чемпионате Мира-2018.



На решение Варди завершить выступления на международном уровне повлияли несколько факторов, но в особенности возраст – скоро Варди исполнится 33 – и желание больше времени уделять семье.



"Если честно, я давно об этом думал. Вы знаете, что я не становлюсь моложе, вдобавок тренер хочет омолодить команду. Я сказал Гарету, что мне лучше уйти, а кто-то обязательно получит шанс, заняв мое место", - сообщил Варди The Guardian.