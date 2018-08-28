Погба: "Не понимаем, что произошло"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он и его партнеры по команды не могут понять, каким образом они проиграли дома "Тоттенхэму" с разгромным счетом.

Демонстрируя очень приличную игру в первом тайме матча на "Олд Траффорд", после перерыва "красные дьяволы" несколько раз провалились в обороне и были за это наказаны — 0:3. Такой результат шокирует Погба.



"Мы просто обязаны реабилитироваться. Это будет непросто, но сезон только стартовал. Я предпочитаю стартовать плохо и финишировать хорошо, чем стартовать хорошо и финишировать плохо".



"Это нелепица. Мы были так целеустремлены, мы хорошо начали матч, а в конце уступили 0:3. Это шок".



"Мы должны продолжать идти вперед, и мы не должны переживать. Нам нужно работать. Мы по-прежнему "Манчестер Юнайтед", и мы не сдаемся ни при каких обстоятельствах".



"Даже мы сами не понимаем, что произошло. Мы действительно хорошо начали матч, а во втором тайме пропустили два гола".



"Первый гол по-настоящему шокировал нас. Мы не понимали, почему так произошло, потому что мы контролировали игру. Один гол, второй... Мы продолжаем давить, создавать моменты и пропускаем третий".



"Болельщики продолжали нас подгонять, они действительно поддерживали нас. Мы сочувствуем им, мы очень расстроены и хотели сыграть лучше. Думаю, мы не заслуживали поражения. Мы вложили все, чтобы этого не случилось, но футбол может быть жесток", — цитирует Погба The Telegraph.