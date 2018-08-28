Погба: "Не понимаем, что произошло"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он и его партнеры по команды не могут понять, каким образом они проиграли дома "Тоттенхэму" с разгромным счетом.

Демонстрируя очень приличную игру в первом тайме матча на "Олд Траффорд", после перерыва "красные дьяволы" несколько раз провалились в обороне и были за это наказаны — 0:3. Такой результат шокирует Погба.

"Мы просто обязаны реабилитироваться. Это будет непросто, но сезон только стартовал. Я предпочитаю стартовать плохо и финишировать хорошо, чем стартовать хорошо и финишировать плохо".

"Это нелепица. Мы были так целеустремлены, мы хорошо начали матч, а в конце уступили 0:3. Это шок".

"Мы должны продолжать идти вперед, и мы не должны переживать. Нам нужно работать. Мы по-прежнему "Манчестер Юнайтед", и мы не сдаемся ни при каких обстоятельствах".

"Даже мы сами не понимаем, что произошло. Мы действительно хорошо начали матч, а во втором тайме пропустили два гола".

"Первый гол по-настоящему шокировал нас. Мы не понимали, почему так произошло, потому что мы контролировали игру. Один гол, второй... Мы продолжаем давить, создавать моменты и пропускаем третий".

"Болельщики продолжали нас подгонять, они действительно поддерживали нас. Мы сочувствуем им, мы очень расстроены и хотели сыграть лучше. Думаю, мы не заслуживали поражения. Мы вложили все, чтобы этого не случилось, но футбол может быть жесток", — цитирует Погба The Telegraph.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2018 15:10

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Последние комментарии:




  1. akadam 28.08.2018 15:44 # akadam
    Такое случается. Когда результат не по игре. И часто происходило с "Ливерпулем" в прошлом сезоне.

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  2. lampard78 28.08.2018 15:33 # lampard78
    Ну, если Лукака начнёт в пустые ворота забивать, то мб что нть и изменится к лучшему, хотя хз.
    То, почему вы 3 пропустили, в принципе понятно, объясните лучше почему вы играя на ОТ ни хера при этом забили. Играя против команды, которая, в общем, и автобус не ставила. Что это за атака такая у МЮ?

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  3. mancunia-planet 28.08.2018 15:14 # mancunia-planet
    два пидараза с чмоуром, больше ничего не произошло
    когда ж вы съепётесь нахуй!

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