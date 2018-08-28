Дзаппакоста раздумывает над уходом из "Челси"

Давиде Дзаппакоста Правый защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста намекнул, что может покинуть "Стэмфорд Бридж" уже в январе.

Дзаппакоста перебрался в "Челси" только прошлым летом из "Торино". Итальянец стабильно играл при Антонио Конте, но после прихода Маурицио Сарри и смены расстановки крепко сел на лавку.

Защитник не скрывает, что этим летом у него были предложения из Серии А, где он также выступал за "Аталанту". Пока Давиде связывает свое будущее с "Челси", но если выиграть конкуренцию у Сесара Аспиликуэты не получится, он вернется на родину.

"Мой агент сказал мне, что на него выходили представители "Интера", но сейчас я на 100 процентов предан своему клубу. У меня остается три года по контракту, и я думаю только о том, чтобы приносить пользу "Челси".

"Сейчас в команде серьезная конкуренция, но я хочу выиграть ее. Если у меня не получится, то все возможно. Никому не понравится сидеть в запасе", - цитирует Дзаппакосту Evening Standard.




Метки Дзаппакоста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2018 15:00

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  1. bezviz 28.08.2018 16:17 # bezviz
    сваливай

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  2. lancerlancer1 28.08.2018 15:34 # lancerlancer1
    скатертью дорожка

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  3. blackdreamer 28.08.2018 15:28 # blackdreamer
    лучше лемпарда
    надо оставить
    сердце щолсей
    легенда щолсей

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  4. dexter 28.08.2018 15:15 # dexter
    Косту продали, осталось от Жопокосты избавится.

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