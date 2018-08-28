Гюндоган: "Сити" созрел для победы в Лиге Чемпионов"

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что "горожане" созрели для победы в Лиге Чемпионов.

Ранее под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" добирались лишь до 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов. Гюндоган уверен, что в этом сезоне "Сити" сделает шаг вперед и, возможно, выиграет элитный европейский турнир.

"Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов с "Сити" и какой-нибудь турнир со сборной Германии.

"В прошлом сезоне мы чувствовали, что готовы к этому, но, к сожалению, вылетели в четвертьфинале. Это чувство, впрочем, никуда не исчезло".

"Я верю, что мы созрели для этого. Мы стали лучше. Думаю, у нас есть потенциал, чтобы победить в Лиге Чемпионов", - сообщил Гюндоган DAZN.




Метки Гюндоган, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2018 14:00

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  1. mancityman 28.08.2018 14:31 # mancityman
    Eto vsego li6i vopros vremeni.

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  2. ganinilyha 28.08.2018 14:14 # ganinilyha
    Не в этой вселенной

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  3. electric 28.08.2018 14:03 # electric
    Чушь несусветная.

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