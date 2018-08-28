Гюндоган: "Сити" созрел для победы в Лиге Чемпионов"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган уверен, что "горожане" созрели для победы в Лиге Чемпионов.

Ранее под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" добирались лишь до 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов. Гюндоган уверен, что в этом сезоне "Сити" сделает шаг вперед и, возможно, выиграет элитный европейский турнир.



"Я мечтаю выиграть Лигу Чемпионов с "Сити" и какой-нибудь турнир со сборной Германии.



"В прошлом сезоне мы чувствовали, что готовы к этому, но, к сожалению, вылетели в четвертьфинале. Это чувство, впрочем, никуда не исчезло".



"Я верю, что мы созрели для этого. Мы стали лучше. Думаю, у нас есть потенциал, чтобы победить в Лиге Чемпионов", - сообщил Гюндоган DAZN.