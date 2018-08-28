Кейн хочет вывести "Тоттенхэм" на новый уровень

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн надеется помочь "шпорам" выйти на принципиально новый уровень и, наконец, побороться за победу в Премьер-Лиге.

Победу над "Манчестер Юнайтед" накануне вечером Кейн расценил как заявление о намерениях "шпор". Харри надеется, что "Тоттенхэм" продолжит в том же духе и, наконец, поборется за чемпионский титул.



"Для нас большое событие приехать сюда и победить с разгромным счетом. Мы хотели хорошо начать сезон, и три победы в трех матчах свидетельствуют об этом".



"В прошлые годы мы стартовали далеко не лучшие образом, но теперь шестерка топ-клубов настолько сильна, что мы не можем позволить себе осечки".



"Эта победа позволит нам поверить в себя и сделать своеобразное заявление. Мы не побеждали так часто, как "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но теперь мы творим свою собственную историю", - цитирует Кейна ESPN.