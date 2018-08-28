Моуриньо не знает, кто должен играть в обороне МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что до сих пор не определился с наиболее оптимальной четверкой защитников.
По итогам трех стартовых туров "Юнайтед" пропустил уже 7 голов. По этому показателю "дьяволы" лишь ненамного лучше аутсайдеров Премьер-Лиги в лице "Хаддерсфилда" и "Вест Хэма".
Ротируя состав, Моуриньо пытается найти наиболее оптимальную четверку защитников, но пока все его усилия тщетны. Жозе не понимает, какие игроки сделают оборону МЮ по-настоящему надежной.
"Неделю назад играли Линделеф и Байи, с "Тоттенхэмом" мы выпустили Джонса и Смоллинга. Фил получил травму, поэтому в следующем матче Крис сыграет с кем-то другим".
"Когда к нам вернется Маркос Рохо, у нас появится еще один вариант, но пока нет, я не определился с лучшей четверкой защитников", - приводит слова Моуриньо ESPN.
28.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
придётся с двумя вратарями играть, если защиты нет
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Поэтому в следующем туре сыграют все
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Он сам купил этого косясника кренделефа
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Йепучая немощь
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Эррера с матичем всяко лучше чем нынешние
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Пляяя я офигительно рад что мы не купили этого ДНО Фреда ахахахаха)))))))) Шахтер как всегда лохонули Муму уахахаха))))))
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ван Дейк на хуе вертел всю оборону му
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Байи однозначно и может Смоллинг...
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Рохо байи
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