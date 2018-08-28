Моуриньо не знает, кто должен играть в обороне МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что до сих пор не определился с наиболее оптимальной четверкой защитников.

По итогам трех стартовых туров "Юнайтед" пропустил уже 7 голов. По этому показателю "дьяволы" лишь ненамного лучше аутсайдеров Премьер-Лиги в лице "Хаддерсфилда" и "Вест Хэма".



Ротируя состав, Моуриньо пытается найти наиболее оптимальную четверку защитников, но пока все его усилия тщетны. Жозе не понимает, какие игроки сделают оборону МЮ по-настоящему надежной.



"Неделю назад играли Линделеф и Байи, с "Тоттенхэмом" мы выпустили Джонса и Смоллинга. Фил получил травму, поэтому в следующем матче Крис сыграет с кем-то другим".



"Когда к нам вернется Маркос Рохо, у нас появится еще один вариант, но пока нет, я не определился с лучшей четверкой защитников", - приводит слова Моуриньо ESPN.