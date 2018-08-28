Моуриньо не знает, кто должен играть в обороне МЮ

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что до сих пор не определился с наиболее оптимальной четверкой защитников.

По итогам трех стартовых туров "Юнайтед" пропустил уже 7 голов. По этому показателю "дьяволы" лишь ненамного лучше аутсайдеров Премьер-Лиги в лице "Хаддерсфилда" и "Вест Хэма".

Ротируя состав, Моуриньо пытается найти наиболее оптимальную четверку защитников, но пока все его усилия тщетны. Жозе не понимает, какие игроки сделают оборону МЮ по-настоящему надежной.

"Неделю назад играли Линделеф и Байи, с "Тоттенхэмом" мы выпустили Джонса и Смоллинга. Фил получил травму, поэтому в следующем матче Крис сыграет с кем-то другим".

"Когда к нам вернется Маркос Рохо, у нас появится еще один вариант, но пока нет, я не определился с лучшей четверкой защитников", - приводит слова Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 28.08.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 28.08.2018 12:42 # pistolero-lfc
    придётся с двумя вратарями играть, если защиты нет

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  2. shakur 28.08.2018 12:38 # shakur
    Поэтому в следующем туре сыграют все

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  3. gandalf 28.08.2018 12:38 # gandalf
    Он сам купил этого косясника кренделефа

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  4. mancunia-planet 28.08.2018 12:36 # mancunia-planet
    Йепучая немощь

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  5. van-der-slav 28.08.2018 12:22 # van-der-slav
    Эррера с матичем всяко лучше чем нынешние

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  6. silva77 28.08.2018 12:21 # silva77
    Пляяя я офигительно рад что мы не купили этого ДНО Фреда ахахахаха)))))))) Шахтер как всегда лохонули Муму уахахаха))))))

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  7. chr1s8rown 28.08.2018 12:13 # chr1s8rown
    ван Дейк на хуе вертел всю оборону му

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  8. ifos 28.08.2018 12:07 # ifos
    Байи однозначно и может Смоллинг...

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  9. quavo 28.08.2018 12:00 # quavo
    Рохо байи

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