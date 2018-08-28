Винни Джонс советует Озилу завершить карьеру

Бывший игрок "Челси" Винни Джонс посоветовал Месуту Озилу завершить футбольную карьеру, если плеймейкер "Арсенала" больше не получает удовольствия от футбола.

Этим летом у Озила совершенно ничего не ладится. Провалившись на Чемпионате Мира в России, Месут в пух и прах разругался с федерацией футбола Германии и ушел из сборной. Старт клубного сезона тоже не принес полузащитнику положительных эмоций — немец был незаметен в двух первых матчах, а третий пропустил из-за болезни.



Складывается впечатление, что 29-летний Озил просто мучается, и если это действительно так, Джонс советует Месуту сменить профессию.



"Если ты не наслаждаешься игрой в футбол, иди строй автомагистрали. Или отправляйся в госпиталь и готовь еду для людей. Делай то, чем ты сможешь гордиться, раз уж ты не рад быть в центре внимания и обладать самой великолепной работой в мире".



"Когда я играл, это было исполнением мечты всей моей жизни. Это было честью для меня, я наслаждался вниманием толпы. Я играл правого вингера, я играл центрального нападающего, я играл центрального защитника, я играл в воротах, и я получал 150 фунтов в неделю".



"Если все на самом деле так, как об этом пишут, если он не рад играть на позиции, на которой играет, тогда ему нужно должным образом во всем разобраться", — сообщил Джонс talkSPORT.