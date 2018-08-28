Семь вещей, что мы узнали в 3-м туре

В 3-м туре Премьер-Лиги "Арсенал" набрал свои первые очки при Унаи Эмери, "Манчестер Сити" впервые оступился, а "Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение в трех матчах. Самое время подвести итоги сыгранных поединков.





У "Манчестер Сити" по-прежнему проблемы с "волками"



Действующие чемпионы остаются главными фаворитами сезона, но на этот раз "горожан" быстрее настигли потери очков. Команда Пепа Гвардиолы ушла от поражения на поле "Вулверхэмптона", но и ничья "Сити" подарила в этом сезоне первое турнирное преимущество "Ливерпулю".



В прошлом сезоне "Сити" тоже играл вничью с "Вулверхэмптоном", тогда представлявшим Чемпионшип, но сумел выиграть матч Кубка Лиги в серии пенальти. Сейчас команда Нуну снова поставила на качество своих оборонительных действий, но вместе с тем — на агрессивный прессинг. "Волкам" помогли пару решений арбитра, но сложно поспорить с тем, что в этот день "Сити" выглядел хуже своих стандартов почти идеальной игры в пас. Роль хозяев в этом недооценивать тоже не стоит: на "Молинью" в этом сезоне просто не будет никому.



"Борнмут" остается "королем камбэков"



Ни одна команда в прошлом сезоне не набрала очков больше, проигрывая в счете, чем "Борнмут". Пара забитых мячей в концовке встречи стали привычной статистикой для команды Эдди Хау, но скептики видели в этом и тревожный знак — ведь, по сути, "Борнмут" оказывался в таком положении, потому что не работал его изначальный план на игру. Что будет, если команда разучится отыгрываться?



Пока этого бояться не нужно. В трех стартовых матчах сезона подопечные Хау набрали семь очков, и четыре из них — проигрывая в счете. Волевая победа на поле "Вест Хэма" была великолепной, но настоящая драма происходила в домашней встрече с "Эвертоном". Играя в большинстве, "Борнмут" пропустил, уже в равных составах пропустила снова, но в итоге сообразил еще один камбэк, оказавшись в менее выгодном положении. Форвард Джошуа Кинг (он забил с пенальти первый мяч) после встречи признал, что отыгрываться не любит никто — и игроки "Борнмута" не являются исключением. Тем не менее, камбэки уже стали идентичностью команды, а вторые таймы с ее участием — обязательными к просмотру.



У Эмери проблемы с Озилом



В субботней игре с "Вест Хэмом" "Арсенал" одержал свою первую победу под руководством Унаи Эмери, но перед испанским тренером все равно стоят сложные вопросы. Это и игра команды в обороне, позволяющая соперникам регулярно создавать моменты. И Месут Озил, который, судя по всему, влез в еще один конфликт.



Бывшего игрока сборной Германии не оказалось в заявке на игру, и Эмери объяснил его отсутствие болезнью. Из-за "болезни" Озил пропускает матчи не в первый раз, а несколько источников сообщают, что в четверг Месут со скандалом покинул тренировку команды. Эмери явно недоволен тем, с каким комфортом Озил привык играть на поле, а футболист явно недоволен тем, что новый тренер лишает его обособленной роли и даже позиции 10-го номера. Эмери должен быть решителен в вопросе одной из главных звезд команды, не допуская той же ошибки, которая была у него в Париже с Неймаром.



"Ливерпуль" остается "сухим"



О том, что оборона обязательно подведет "Ливерпуль", принято говорить по умолчанию, но команда Юргена Клоппа кардинально меняет представление о себе. В последней раз на домашнем стадионе мерсисайдцы пропускали в матче чемпионата еще в феврале. Появление в линии обороны Виргила Ван Дейка, а в воротах — Алиссона, похоже, способно вообще сделать из "красных" одну из самых надежных команд лиги.



"Ливерпуль" не пропускал в этом сезоне, и свою третью "сухую" победу команда Клоппа одержала в матче с "Брайтоном". Стоит признать, что она была не самой впечатляющей. Игровое преимущество в первом тайме хозяева закрепили единственным голом Мохамеда Салаха, а после перерыва выглядели бледно. Алиссон в паре эпизодов пришел на помощь, а Клопп согласился с тем, что это был один из тех матчей, которые "Ливерпуль" наверняка сыграл бы вничью в прошлом сезоне.



"Уотфорд" недооценили



"Шершней" перед стартом сезона дружно заносили в список главных претендентов на вылет, хотя это отношение все-таки удивляло. Да, "Уотфорд" не имел серьезного усиления летом и был скромен во второй части прошлого сезона, но у этой команды есть традиции, обеспечивающие ей жизнь в Премьер-Лиге. Вне зависимости от имени тренера, "Уотфорд" три года подряд убедительно проводит первую часть сезона, обеспечивает себе хороший запас очков, а уже во второй части берет результаты эпизодически. Создавая обманчивое впечатление о регрессе.



Похоже, что и с Хави Грасией "Уотфорд" идет по тому же пути. Три победы в трех стартовых матчах — это лучший старт клуба в элите за всю историю. Рецепт? Судя по всему, "шершни" снова стартуют в очень хорошей физической форме, что позволяет им не только использовать класс отдельных игроков, но и выдерживать испытание всем матчем. Как и неделю назад с "Бернли", против "Кристал Пэлас" "Уотфорд" добился своего во втором тайме, прибавив по ходу. При этом, команде Грасии действительно везло до перерыва, либо это "везение" можно объяснить игрой голкипера Бена Фостера. Непримечательное, но, похоже, эффективное подписание клуба нынешним летом.



"Уотфорд" недооценили, купившись на старый трюк. Скорее всего, и команда Грасии проведет сезон по уже привычному для клуба сценарию.



"Ньюкасл" не изменяет своим принципам



После игры на "Сент-Джеймс Парк" Маурицио Сарри признался, что его удивила тактика коллеги Рафы Бенитеса, решившего сыграть с пятью защитниками и глубокой линией обороны. Он никогда не видел подобного от Рафы в Италии. Сарри показался наивным: Бенитес сейчас руководит не "Наполи", а "Ньюкаслом", на ограниченность состава которого периодически намекает сам.



Не помогли здесь и кадровые потери — травма Джонджо Шелви и отсутствие капитана Джамаала Ласселлса. Сам Бенитес говорил о повреждении Джамаала, но, по слухам, между менеджером и капитаном случился конфликт — как раз таки на почве перехода к игре с тремя центральными защитниками, в которой Ласселлса не устраивала его роль.



Правда, обманываться не стоит: с Шелви и Ласселлсом "Ньюкасл" наверняка сыграл бы так же. И это почти принесло "сорокам" результат. Они вели игру к нулевой ничьей, пропустили обидный мяч, а затем нашли в себе силы быстро отыграться. "Челси" помогла удача с победным голом , и против такого "Ньюкасла" она часто нужна даже лучшим командам. Играть команде Бенитеса сейчас тяжело, но она также рада мешать делать это другим.



"Манчестер Юнайтед" в кризисе



Если Жозе Моуриньо желал ответа от своих футболистов, то он получил его в первом тайме домашнего матча с "Тоттенхэмом". Менеджер "Манчестер Юнайтед" перестроил схему, поменял игроков в задней линии и получил реакцию — по крайней мере, измеренную в желании. "Юнайтед" был лучше до перерыва, и ничто не говорило о том, что последний матч тура может завершиться победой гостей со счетом 0:3. Все вообще могло сложиться принципиально по-другому, реализуй Ромелу Лукаку свой стопроцентный шанс после ошибки Данни Роуза.



Тем не менее, это (домашнее поражение 0:3) произошло, и произошло впервые в карьере Моуриньо. Выступление МЮ, несмотря на все признаки желания, было нехарактерным для команд Жозе — в том, как просто хозяева позволяли "шпорам" забивать в собственные ворота. Настроение на "Олд Траффорд" перевернулось с ног на голову после двух шокирующих мячей при неплохой игре, и после этого "Юнайтед" было сложно восстановиться психологически. Да, хозяева пытались и даже создали пару моментов, но их уверенность в себе иссякала, и многие действия атакующих игроков выглядели паническими.



Игра МЮ не тянула на поражение со счетом 0:3, но в кризисах обычно так и бывает — если что-то идет не так, то проблема разрастается до огромных масштабов.



Иван Громиков специально для FAPL.ru