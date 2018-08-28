Лакасетт уверен, что обладает уникальными качествами для "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает, что он несет в себе уникальные качества относительно остальных игроков команды.

На старте нового сезона главный тренер "канониров" Унаи Эмери предпочитает использовать на острие атак Пьер-Эмерика Обамеянга, но тот пока не забил ни одного гола.



Не исключено, что вскоре Лакасетт потеснит Обамеянга из стартового состава. Александр великолепно появился на замену в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" и поучаствовал в автоголе Иссы Диопа, который оказался победным для "Арсенала".



Несмотря на все свои проблемы со здоровьем и нестабильную игру в дебютном сезоне на "Эмирейтс", 27-летний француз чувствует, что у Эмери просто нет других таких игроков, как он.



"Я знаю, что могу быть полезен команде. Тем, что я делаю, я отличаюсь от всех остальных. Я просто хочу играть и постоянно помогать своим партнерам по команде".



"Когда выходишь на замену, ты должен быть готов сразу же включиться в игру с партнерами. Именно к этому я стремился, и это помогло нам добыть победу".



"Тренер просто сказал мне играть в свою игру, а также сказал, что мы добьемся победы, если я сыграю хорошо. При новом тренере многое изменилось. Думаю, их особо нельзя сравнивать с Арсеном Венгером — каждый из них предпочитает играть в футбол по своему".



"Несмотря на то, что они оба предпочитают играть в футбол и наносить вред сопернику через розыгрыш мяча, существуют большие различия", — цитирует Лакасетта Daily Mail.