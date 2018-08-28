Почеттино даже не думал лишить Льориса капитанской повязки

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что у него и мысли не было лишить голкипера Уго Льориса капитанской повязки из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Льорис пропустил тренировку "шпор" в минувшую пятницу после того, как был пойман полицией пьяным за рулем. В следующем месяце Уго предстанет перед судом.



Ходили слухи, что 31-летний француз может быть отстранен от матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" или даже лишен капитанской повязки. Однако в понедельник вечером Льорис вышел на поле "Олд Траффорд" и помог "Тоттенхэму" добиться победы со счетом 0:3, после которой Почеттино заявил, что Уго и так извлек урок.



"Нет, я никогда не думал забрать у него капитанскую повязку. То, что случилось, стало неприятным опытом для него. Ему так жаль. Он извинился перед каждым — не только перед фанатами и перед нами, клубом, он продемонстрировал раскаяние перед всей страной, потому что на нем лежит огромная ответственность. Думаю, это был хороший урок для каждого, огромный урок".



"Он сам себя наказывает. Ему так жаль, и он чувствует себя так плохо, потому что знает, что совершил большую ошибку. Но в то же время я думаю, что случившее не свойственно ему. Конечно, мы поддержим его, но мы не можем его оправдывать. А принимать такое решение, как вы озвучили, нет смысла", — цитирует Почеттино Evening Standard.