Ришарлисон вызван в сборную Бразилии

После яркого старта своей карьеры в "Эвертоне" нападающий Ришарлисон был награжден вызовом в сборную Бразилии на товарищеские матчи против США и Сальвадора.

Проведя один сезон в "Уотфорде", этим летом Ришарлисон присоединился к "ирискам" по сделке стоимостью 44 миллиона фунтов.



Даже спортивный директор "Эвертона" Марсель Брандс признал, что его клуб переплатил за Ришарлисона, однако 21-летний бразилец сходу принялся отрабатывать эти инвестиции, забив три гола в двух первых матчах нового сезона.



В своем третьем матче за "ирисок" — против "Борнмута" в субботу (2:2) — Ришарлисон получил прямую красную карточку за то, что боднул соперника, но это не поколебало решение главного тренера сборной Бразилии Тите.



Таким образом, Ришарлисон впервые в своей карьере получил вызов в главную сборную страны. Ранее нападающий лишь сыграл 10 матчей за команду U-20.