Моуриньо потребовал уважения и напомнил о своих предыдущих заслугах

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо закончил свою пресс-конференцию после поражения 0:3 от "Тоттенхэма" напоминанием о количестве выигранных им титулов, а также потребовал от медиа проявить уважение.

Предыдущий раз "красные дьяволы" начинали сезон Премьер-Лиги с двух поражений в трех первых матчах еще в далеком 1992 году. Естественно, после такого ужасного старта Моуриньо оказался под громадным давлением, и в общении с прессой у Жозе попросту сдали нервы.



"Каков результат? 3:0. Знаете, что это означает? 3:0, но также это означает три титула Премьер-Лиги. Я в одиночку выиграл три титула Премьер-Лиги — больше, чем остальные 19 вместе взятые. Три у меня, два у них. Проявите уважение!" — приводит слова Моуриньо Sky Sports.





Respect! Jose Mourinho's had it with his press conference pic.twitter.com/JytoDhBVXE