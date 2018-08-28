Моуриньо потребовал уважения и напомнил о своих предыдущих заслугах
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо закончил свою пресс-конференцию после поражения 0:3 от "Тоттенхэма" напоминанием о количестве выигранных им титулов, а также потребовал от медиа проявить уважение.
Предыдущий раз "красные дьяволы" начинали сезон Премьер-Лиги с двух поражений в трех первых матчах еще в далеком 1992 году. Естественно, после такого ужасного старта Моуриньо оказался под громадным давлением, и в общении с прессой у Жозе попросту сдали нервы.
"Каков результат? 3:0. Знаете, что это означает? 3:0, но также это означает три титула Премьер-Лиги. Я в одиночку выиграл три титула Премьер-Лиги — больше, чем остальные 19 вместе взятые. Три у меня, два у них. Проявите уважение!" — приводит слова Моуриньо Sky Sports.
Respect! Jose Mourinho's had it with his press conference pic.twitter.com/JytoDhBVXE— B/R Football (@brfootball) 27 августа 2018 г.
28.08.2018 06:00
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Последние комментарии:
ахахах :)
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Оказывается 3-0 означает три титула премьер лиги ахахахах
Пздц совсем уже тронулся
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ух какой герой =))
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