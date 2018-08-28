Почеттино: "Это только три очка"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино призвал болельщиков и своих игроков сохранять спокойствие после победы 0:3 над "Манчестер Юнайтед".

В четырех предыдущих выездах на "Олд Траффорд" "шпоры" потерпели четыре поражения и даже не забили ни одного гола, однако в понедельник вечером эта традиция была нарушена. Во втором тайме подопечные Почеттино сполна воспользовались уязвимостью соперника в обороне и отпраздновали крупную победу, которую Маурисио, впрочем, не считает определяющей для этого сезона.



"Это только три очка, но после четырех лет игры здесь без единого гола и всего негатива, с этим связанного, 3:0 на "Олд Траффорд" — это громадная, громадная победа".



"Я с самого начала говорил, что этот результат не будет определяющим. Конечно, он значительно придаст нам уверенности в себе и в том, каким образом мы работаем. Но мы знаем, что до конца сезона еще слишком долго".



"Мы должны продолжать идти вперед, стараясь быть стабильными на протяжении сезона. Мы действительно хорошо стартовали, одержав три победы в трех матчах. Мы должны сохранять спокойствие и упорно трудиться, потому что это самое важное", — сообщил Почеттино Sky Sports.