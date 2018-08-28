Моуриньо: "Юнайтед" не проиграл тактически"

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его тактика не является причиной сокрушительного поражения от "Тоттенхэма".

В понедельник вечером Моуриньо потерпел свое самое крупное домашнее поражение в тренерской карьере. Подопечные Жозе проиграли "шпорам", все свои голы пропустив во втором тайме — 0:3.

После матча Моуриньо намекнул, что все голы считает следствием индивидуальных ошибок. Жозе отказывается признавать, что ошибся он сам.

"Мы упорно трудились всю неделю, и со стратегической точки зрения мы не проиграли. С тактической точки зрения мы не проиграли. Но мы все-таки проиграл матч".

"Мы очень, очень хорошо трудились всю неделю, очень хорошо подготовились к матчу и играли очень хорошо. Игроки продемонстрировали великолепный настрой".

"Мы должны были вести минимум в два гола к перерыву — 2:0, 3:1 или 3:0. А затем в игре нечто слегка изменилось. Счет стал 0:2, но команда оставалась в игре, и я думаю, каждый мог почувствовать, что один наш гол изменил бы направление игры".

"Думаю, и "Тоттенхэм" это тоже почувствовал. Но затем они забили третий гол, и это прикончило игру", — сообщил Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2018 01:05

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  1. alfred666 28.08.2018 02:45 # alfred666
    Физрук, пшёл вон!

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  2. fredik 28.08.2018 01:37 # fredik
    СУОНСИ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ТОЖЕ НЕПЛОХО ИГРАЛ!!!!!!!!!!!!

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  3. im-first 28.08.2018 01:20 # im-first
    Удачи).

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