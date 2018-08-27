"Юнайтед" разгромлен дома "Тоттенхэмом"
"Тоттенхэм" сполна воспользовался уязвимостью обороны "Манчестер Юнайтед", отпраздновав крупную победу на "Олд Траффорд" со счетом 0:3.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал сразу шестью перестановками на поражение 3:2 от "Брайтона". Фил Джонс и Крис Смоллинг ожидаемо заменили Эрика Байи и Виктора Линделефа в центре обороны, вдобавок свой шанс получили Антонио Валенсия, Андер Эррера, Неманья Матич и Джесси Лингард.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино усадил в запас Давинсона Санчеса и Бена Дэвиса. Вместо них вышли Мусса Дембеле и Данни Роуз. Уго Льорис тоже появился с первых минут, сохранив капитанскую повязку.
Хозяева начали с места в карьер, и уже на первой минуте Фред отметился опасным ударом из пределов штрафной площади со внешней стороны штанги.
"Тоттенхэм" оказался не готов к столь ожесточенному прессингу и на 16-й минуте должен был пропускать. Роуз неосмотрительно отбросил мяч назад своему голкиперу, в результате чего Лукаку совершил перехват, проскочил мимо Льориса и с острого угла не попал в створ.
Гости впервые ответили только на 25-й минуте, когда Матич потерял мяч на своей половине поля. Деле Алли тут же вырвался на ударную позицию внутри штрафной, но пустился в дриблинг и был остановлен Смоллингом. Спустя четыре минуты Лукас Моура упал в столкновении с Джонсом, однако рефери не решился назначить пенальти.
Меж тем "Юнайтед" продолжал владеть инициативой и регулярно выходить на удар. Пытались пробить Льориса Лукаку и Валенсия, однако Уго действовал надежно. В остальных случаях мяч у "дьяволов" шел мимо ворот.
В концовке тайма "шпоры" оживились и провели несколько неплохих атак, правда, в створ попали лишь однажды, размяв Давида Де Хеа.
Второй тайм начался с обмена ударами. Если Поль Погба с дистанции по воротам не попал, то Харри Кейн был точен, однако Де Хеа выручил хозяев.
А на 50-й минуте "Тоттенхэм" открыл счет. Киран Триппьер выполнил свою фирменную подачу с углового на Кейна, который ускользнул от Джонса и головой поразил ворота — 0:1.
Тут же "Юнайтед" огрызнулся хорошим ударом Лукаку, который вытащил Льорис, а затем гости удвоили свое преимущество. Эриксен в одиночестве получил мяч на правом фланг, прострелил в штрафную, где Лукас Моура опередил Эрреру и в касание пробил низом — 0:2.
"Дьяволы" весьма разозлились после двух пропущенных голов в течение двух минут и принялись оказывать давление, которое больше походило на навал — благо Маруан Феллайни уже появился на замену.
Неплохой момент после скидки Лукаку имел Лингард, но Джесси промедлил с ударом и был обезврежен подкравшимся сзади соперником.
Помимо Феллайни и Алексиса Санчеса, на замену у хозяев появился и Виктор Линделеф, который вскоре едва не устроил привоз — причем дважды. Сперва швед ошибся с передачей назад, из-за чего Алли совершил перехват, но пробил в Де Хеа. Затем защитник не уследил за Кейном при подаче углового, однако удар головой Харри получился слегка неточным.
В заключительные 20 минут "Тоттенхэм" полностью сосредоточился на обороне, однако "Юнайтед" атаковал довольно примитивно. Удары были и удары довольно опасные, однако вмешательство Льориса практически не требовалось.
Сдерживая соперника, "шпоры" терпеливо ждали своего шанса для контратаки и на 84-й минуте, наконец, дождались. Моура на высочайшей скорости дерзко пошел на Смоллинга, оставил англичанина не у дел и расстрелял Де Хеа — 0:3. На этом игра закончилась.
В первом тайме "Юнайтед" показал, пожалуй, свою лучшую игру в этом сезоне, однако после перерыва "Тоттенхэм" надавил на больную точку и сполна использовал слабость соперника в обороне. Моуриньо и руководству клуба лишь остается кусать локти, что они так и не купили центрального защитника топ-уровня.
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
27.08.2018 23:55
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Последние комментарии:
Адекватно МЮ хорошо играл. Если будет такая игра дальше мб что то и получится у Моура.))
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Годы идут но ничего не меняется). Пенсы с Колбасниками как всегда себя чемпионами в августе называют, но в отличии от портовых, пенсы хотя бы иногда предсказывали в действительности чемпионство.. Но очки считают по весне.
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Камон Щолбси!
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Ливерпуль, Тоттенхем, Челси, МС. Свежачок - мне нравится
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ладно оборона, шкретелобразные ДжонсыСмоллинги явно засиделись, Валенсия и Янг ни разу не дефы, Шоу переоценёнка, Байи ручной пёс без поводыря, но полузащита и атака - один сумбур сплошной, а родстер там отличный по именам, и молодость и опыт. другое дело "философия".
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А я напомню о пунктах моей предвыборной программы!
1) Подниму себе зп. Если такой человек как Моуриньо получает 20 млн фунтов, то я достоин по крайней мере 5 летнего контракта на 100 млн фунтов за сезон
2) Поделюсь с вами. Вы как мои первые выборщики и первые поверившие в мои способности достойны стань моими помошниками
3) Восстановлю хорошую атмосферу в коллективе. Для этого нужна с одной стороны жёсткая система штрафов и жёсткая рука тренера, а с другой понимание со стороны игроков чётких требований тренера, следуя которым они гарантирут себе место в составе
4) Расстанусь с игроками которые будут не согласны с моими методами, несмотря на их статус и заслуги. Плевать, Погба ты, или паренёк из академии
5) Буду больше доверять молодым. В МЮ прекрасные и талантливые молодые игроки, которые заслуживают большего доверия и игрового времени
6) Перейду на более атакующую схему игры. МЮ- это легендарная команда, для которой сидеть в обороне- позор. Быстрые, размашестые фланговые атаки, с высоким прессингом- это тот футбол, который я буду прививать клубу
7) Совершу несколько точечных усилений, которые смогут укрепить стартовый состав на годы вперёд
8) Распродам весь шлак, который только и делает что сжирает зарплатную ведомость( а она мне пригодится). А на их месте будут появляться молодые и голодные игроки
9) Найму тактическо-аналитический центр. Современный футбол- это цифры. И цифрами надо уметь управлять. Каждое действие футболиста МЮ должно быть под контролем. Сколько он жрёт, спит, срёт- всё имеет значение
10) В стартовом составе должны быть игроки из Великобритании. Дух Англии в МЮ умирать не должен
Приблизительный стартовый состав:
Де Хеа
Трипьер- Хименес-Магуайер-Шоу
Погба- Сауль( Савич)
Рэшфорд- Мэддисон-Марсьяль
Источник: http://fapl.ru/posts/64837/?c=1#c6709880
Самое время дребовать назначить меня главным тренером МЮ во всех соц сетях!
Источник: http://fapl.ru/posts/64847/?c=1#c6710231
(ответить)
В Щёслберри кто-то орет.
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Не стоит делать поспешных выводов за три тура. Команда только формируется, Моуриньо нащупывает, связи налаживаются. Это же коллектив, а не трио бандуристов с репертуаром песен для детей.
(ответить)
Берите Зидана, возьмёте 3 ЛЕ подряд
(ответить)
МЮ надо собрать всех инвалидов, посадить в самолёт и разбить его, что бы Вудворд купил нормальных игроков.
(ответить)
Дайте за это Мауру пожизненный контракт
(ответить)
Cyкааааа, помойка наxyй
(ответить)
хорошая победа. Лукас Моура просто гений. Отличный финишер.
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Промах тореца поэпичнее был
(ответить)
Уволить ЛВГ и пригласить этого чмыря, худшее, что случилось с МЮ после САФа
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Скамьё главные опущенцы Англии.
(ответить)
1. ЛИВЕРПУЛЬ
2. Тоттенхем
3. Шити
(ответить)
оборона МЮ в этом сезоне:
https://pbs.twimg.com/media/DlopoEbX0AUAwJs.jpg:large
(ответить)
Как там все происходит?
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а теперь самый уморительный высер манка)
27.05.2016 14:30 #
imfake
а что если Моур специально разрушил челсей и он вовсе не облажался и всё это был план САФа? Особенный подписывает контракт, после руинит челсецо, тем самым писяя на обрезанного за первое увольнение, полгода отдыхает на Мальдивах на те 30 лямов неустойки и вот наконец его мечта сбылась, он продолжает дело своего босса и кумира на Олд Трафорд
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Источник: http://fapl.ru/posts/48020/?c=1
руинит Челсецо) Челсецо становится чемпиком а моур на 6 месте, сукааа))
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