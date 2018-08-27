"Юнайтед" разгромлен дома "Тоттенхэмом"

"Тоттенхэм" сполна воспользовался уязвимостью обороны "Манчестер Юнайтед", отпраздновав крупную победу на "Олд Траффорд" со счетом 0:3.

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал сразу шестью перестановками на поражение 3:2 от "Брайтона". Фил Джонс и Крис Смоллинг ожидаемо заменили Эрика Байи и Виктора Линделефа в центре обороны, вдобавок свой шанс получили Антонио Валенсия, Андер Эррера, Неманья Матич и Джесси Лингард.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино усадил в запас Давинсона Санчеса и Бена Дэвиса. Вместо них вышли Мусса Дембеле и Данни Роуз. Уго Льорис тоже появился с первых минут, сохранив капитанскую повязку.



Хозяева начали с места в карьер, и уже на первой минуте Фред отметился опасным ударом из пределов штрафной площади со внешней стороны штанги.



"Тоттенхэм" оказался не готов к столь ожесточенному прессингу и на 16-й минуте должен был пропускать. Роуз неосмотрительно отбросил мяч назад своему голкиперу, в результате чего Лукаку совершил перехват, проскочил мимо Льориса и с острого угла не попал в створ.



Гости впервые ответили только на 25-й минуте, когда Матич потерял мяч на своей половине поля. Деле Алли тут же вырвался на ударную позицию внутри штрафной, но пустился в дриблинг и был остановлен Смоллингом. Спустя четыре минуты Лукас Моура упал в столкновении с Джонсом, однако рефери не решился назначить пенальти.



Меж тем "Юнайтед" продолжал владеть инициативой и регулярно выходить на удар. Пытались пробить Льориса Лукаку и Валенсия, однако Уго действовал надежно. В остальных случаях мяч у "дьяволов" шел мимо ворот.



В концовке тайма "шпоры" оживились и провели несколько неплохих атак, правда, в створ попали лишь однажды, размяв Давида Де Хеа.



Второй тайм начался с обмена ударами. Если Поль Погба с дистанции по воротам не попал, то Харри Кейн был точен, однако Де Хеа выручил хозяев.



А на 50-й минуте "Тоттенхэм" открыл счет. Киран Триппьер выполнил свою фирменную подачу с углового на Кейна, который ускользнул от Джонса и головой поразил ворота — 0:1.



Тут же "Юнайтед" огрызнулся хорошим ударом Лукаку, который вытащил Льорис, а затем гости удвоили свое преимущество. Эриксен в одиночестве получил мяч на правом фланг, прострелил в штрафную, где Лукас Моура опередил Эрреру и в касание пробил низом — 0:2.



"Дьяволы" весьма разозлились после двух пропущенных голов в течение двух минут и принялись оказывать давление, которое больше походило на навал — благо Маруан Феллайни уже появился на замену.



Неплохой момент после скидки Лукаку имел Лингард, но Джесси промедлил с ударом и был обезврежен подкравшимся сзади соперником.



Помимо Феллайни и Алексиса Санчеса, на замену у хозяев появился и Виктор Линделеф, который вскоре едва не устроил привоз — причем дважды. Сперва швед ошибся с передачей назад, из-за чего Алли совершил перехват, но пробил в Де Хеа. Затем защитник не уследил за Кейном при подаче углового, однако удар головой Харри получился слегка неточным.



В заключительные 20 минут "Тоттенхэм" полностью сосредоточился на обороне, однако "Юнайтед" атаковал довольно примитивно. Удары были и удары довольно опасные, однако вмешательство Льориса практически не требовалось.



Сдерживая соперника, "шпоры" терпеливо ждали своего шанса для контратаки и на 84-й минуте, наконец, дождались. Моура на высочайшей скорости дерзко пошел на Смоллинга, оставил англичанина не у дел и расстрелял Де Хеа — 0:3. На этом игра закончилась.



В первом тайме "Юнайтед" показал, пожалуй, свою лучшую игру в этом сезоне, однако после перерыва "Тоттенхэм" надавил на больную точку и сполна использовал слабость соперника в обороне. Моуриньо и руководству клуба лишь остается кусать локти, что они так и не купили центрального защитника топ-уровня.



"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче