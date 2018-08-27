Гуллит находит "странным" перевод Канте из опорной зоны

Бывший наставник "Челси" Рууд Гуллит заявил, что находит "странным" решение Маурицио Сарри передвинуть Нголо Канте из опорной зоны на более атакующую позицию.

Эти летом "синие" потратили 57 миллионов фунтов на приглашение Жоржиньо из "Наполи". Любимчик Сарри сразу же принялся исполнять ключевую роль в лондонской команде, активно участвуя в розыгрыше мяча.



Дабы совместить Жоржиньо и Канте, последнего Сарри был вынужден подвинуть чуть ближе к чужим воротам, и Гуллит не может этого понять, ведь Нголо давно зарекомендовал себя одним из лучших опорников мира.



"Сарри пригласил Жоржиньо из "Наполи", чтобы быть связующим звеном в игре "Челси". Он принимал активное участие в игре против "Ньюкасла", но в такого рода матче легко заниматься распасовкой, когда тебя не прессингуют".



"В целом в Англии ему придется играть на более высокой скорости и принимать решения быстрее. В отличие от Италии, здесь обычно не бывает легко при розыгрыше мяча. Пока что он справляется, но давайте посмотрим, как будет с дальнейшим течением сезона".



Одним из эффектов от прихода Жоржиньо стал перевод Нголо Канте на более атакующую позицию. Это немного странно. Он не бомбардир. Он забил один гол в этом сезоне, но это скорее случайность".



"Он чемпион Мира, и мне он нравился гораздо больше, когда играл в опорной зоне за сборную Франции", — сообщил Гуллит BBC.