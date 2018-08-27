"Ливерпуль" не отпустит Миньоле

Симон Миньоле "Ливерпуль" не позволит голкиперу Симону Миньоле покинуть клуб до 31 августа.

В минувший уикенд "красные" проводили в двухлетнюю аренду в "Бешикташ" Лориса Кариуса. Таким образом, Миньоле автоматически стал дублером первого номера мерсисайдцев Алиссона.

Однако после отъезда Кариуса в Стамбул Миньоле заявил, что его не устраивает роль игрока скамейки. 30-летний бельгиец подтвердил, что желает покинуть "Энфилд", пока трансферное окно в Европе все еще открыто.

По информации The Guardian, "Бешикташ" обратился к варианту с Кариусом лишь после того, как получил отказ на свое предложение арендовать Миньоле. Это означает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сам решил, что Симон лучше подходит на роль дублера Алиссона, нежели Лорис.

Никаких предпосылок, что Клопп изменит свое мнение и в последний момент позволит Миньоле уйти, нет. По всей видимости, в обозримом будущем Симону придется мириться с местом на лавке и редкими появлениями во второстепенных турнирах, когда Алиссону потребуется передышка.



Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 697

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 27.08.2018 22:25 # ganinilyha
    Покинет 32-го

    (ответить)

  2. arsa-men 27.08.2018 22:13 # arsa-men
    Клопп снова за слова не отвечает, а так поддерживал Кариуса после финала...

    (ответить)

  3. manutd-20champ 27.08.2018 21:18 # manutd-20champ
    правильно, из кубков нужно вылетать сразу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: