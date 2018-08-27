"Ливерпуль" не отпустит Миньоле

"Ливерпуль" не позволит голкиперу Симону Миньоле покинуть клуб до 31 августа.

В минувший уикенд "красные" проводили в двухлетнюю аренду в "Бешикташ" Лориса Кариуса. Таким образом, Миньоле автоматически стал дублером первого номера мерсисайдцев Алиссона.



Однако после отъезда Кариуса в Стамбул Миньоле заявил, что его не устраивает роль игрока скамейки. 30-летний бельгиец подтвердил, что желает покинуть "Энфилд", пока трансферное окно в Европе все еще открыто.



По информации The Guardian, "Бешикташ" обратился к варианту с Кариусом лишь после того, как получил отказ на свое предложение арендовать Миньоле. Это означает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сам решил, что Симон лучше подходит на роль дублера Алиссона, нежели Лорис.



Никаких предпосылок, что Клопп изменит свое мнение и в последний момент позволит Миньоле уйти, нет. По всей видимости, в обозримом будущем Симону придется мириться с местом на лавке и редкими появлениями во второстепенных турнирах, когда Алиссону потребуется передышка.