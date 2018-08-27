ПСЖ опроверг интерес к Эриксену
ПСЖ опроверг слухи о своем интересе к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену.
После переезда в Северный Лондон из "Аякса" в 2013 году за 11.5 миллионов фунтов Эриксен зарекомендовал себя одним из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции. В прошлом Кристиана регулярно сватали в различные гранды Европы, включая "Реал".
Ранее в августе появилась информация, что 26-летний датчанин никак не может договориться о продлении своего истекающего в 2020 году контракта, требуя повысить себе зарплату до уровня нападающего Харри Кейна. Также сообщалось, что этой ситуацией надеется воспользоваться ПСЖ.
По слухам, чемпионы французской Лиги 1 собирались до 31 августа предложить "шпорам" 100 млн. фунтов в качестве компенсации за Эриксена, однако сегодня из Парижа поступило опровержение.
"ПСЖ категорически опровергает слухи насчет возможного трансфера Кристиана Эриксена. Похоже, эти слухи игнорируют реалии трансферного рынка", — гласит заявление парижан, распространенное через AP.
27.08.2018 20:30
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