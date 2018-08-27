Пике хочет, чтобы Погба перешел в "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что он и его партнеры по команде приняли бы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на "Ноу Камп" с распростертыми объятиями.

Еще в прошлом сезоне Погба перестал ладить со своим главным тренером Жозе Моуриньо, и с тех пор пресса неустанно спекулирует насчет будущего игрока, который ранее этим летом выиграл Чемпионат Мира со сборной Франции.



Претендентом номер один на Поля считается "Барселона", в начале августа даже сделавшее свое предложение о покупке полузащитника — 45 миллионов фунтов плюс Йерри Мина и Андре Гомеш.



Даже если этим летом француз не покинет "Олд Траффорд", спекуляции могут возобновиться в одно из следующих трансферных окон, ведь никаких признаков улучшения отношений Погба и Моуриньо нет. Пике надеется, что его клуб воспользуется этой ситуацией.



"Мы были бы счастливы заполучить его. Я мало что знаю о происходящем в Манчестере и о его отношениях с тренером, но Погба очень хороший игрок. Прямо сейчас он игрок "Манчестер Юнайтед", но давайте посмотрим, случится ли что-нибудь в будущем", — цитирует Пике Sky Sports.