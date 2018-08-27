Защитник Гари Кэхилл планирует остаться в "Челси" и сражаться за место в составе, несмотря на недоверие со стороны главного тренера Маурицио Сарри.

В новом сезоне Премьер-Лиги 32-летний Кэхилл не сыграл ни минуты, и пока у Сарри нет повода отказываться от связки Антонио Рюдигера и Давида Луиса в центре обороны, ведь команда одержала три победы из трех возможных.



Согласно слухам в прессе, переманить Гари со "Стэмфорд Бридж" до 31 августа надеется "Фенербахче". Ранее этим летом капитана "синих" сватали и в другие клубы, в том числе из Премьер-Лиги.



Однако The Telegraph располагает информацией, что Кэхилл не находит привлекательным вариант с турецким клубом. Гари все еще надеется переменить мнение Сарри о себе и готов терпеливо ждать своего шанса. Если к январю ситуация не изменится, лишь тогда англичанин задумается об отъезде из "Челси".



Даже если Кэхилл не покинет "Челси" до конца лета, он все равно может лишиться капитанской повязки. Сообщается, что Сарри до сих пор раздумывает над постоянным капитаном и может закрепить в этом статусе Сесара Аспиликуэту или Эдена Азара.