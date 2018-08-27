Клоппа не волнует стоимость Алиссона

Клопп и Алиссон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его совсем не интересует, в какую сумму его клубу обошелся вратарь Алиссон.

Этим летом мерсисайдцы заплатили "Роме" 67 миллионов фунтов за первого номера сборной Бразилии. Эта инвестиция себя полностью оправдывает, ведь в трех стартовых матчах Премьер-Лиги Алиссон не пропустил ни одного мяча. Пока вратарь демонстрирует такую надежность, ценник совершенно не будет интересовать Клоппа.

"Я думал, что в Англии вас похлопают по плечу, если вы тратите на игроков большие деньги. Мне не интересует его ценник. Мы потратились на него, потому что понимали, что он сделает нас сильнее".

"Мы не устанавливали цену, ее устанавливала "Рома". Мы лишь хотели купить хорошего вратаря, и владельцы предоставили нам такую возможность", - приводит слова Клоппа ESPN.



Метки Алиссон, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2018 18:30

Количество просмотров Просмотров: 951

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jesus33 27.08.2018 20:18 # jesus33
    двуличный очкастый клоп

    по алисону: ахаха, что у него с ебалом

    (ответить)

  2. only--liverpool 27.08.2018 19:42 # only--liverpool
    Два топарика

    (ответить)

  3. fc-oil 27.08.2018 19:08 # fc-oil
    Скаузеры уже друг на дружку наяривают. И чашку они в январе возьмут и дыркач в раме у них топ. Совсем спятили.

    (ответить)

  4. largo-winch 27.08.2018 18:34 # largo-winch
    сыграл всего 3 игры, но уже сейчас лучший вратарь АПЛ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: