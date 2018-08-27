Клоппа не волнует стоимость Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его совсем не интересует, в какую сумму его клубу обошелся вратарь Алиссон.

Этим летом мерсисайдцы заплатили "Роме" 67 миллионов фунтов за первого номера сборной Бразилии. Эта инвестиция себя полностью оправдывает, ведь в трех стартовых матчах Премьер-Лиги Алиссон не пропустил ни одного мяча. Пока вратарь демонстрирует такую надежность, ценник совершенно не будет интересовать Клоппа.



"Я думал, что в Англии вас похлопают по плечу, если вы тратите на игроков большие деньги. Мне не интересует его ценник. Мы потратились на него, потому что понимали, что он сделает нас сильнее".



"Мы не устанавливали цену, ее устанавливала "Рома". Мы лишь хотели купить хорошего вратаря, и владельцы предоставили нам такую возможность", - приводит слова Клоппа ESPN.