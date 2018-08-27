Почеттино: "Моуриньо был для меня примером для подражания"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" был для него кумиром.

На старте третьего сезона на "Олд Траффорд" португалец подвергается жесточайшей критике за унылую игру "красных дьяволов". Перед выездом в Манчестер Почеттино поддержал коллегу, заметив, что в свое время даже подражал Моуриньо.



"Для каждого молодого тренера Жозе был источником вдохновения и примером. Для всех, абсолютно для всех. Я и сам перенял у него много вещей. Он невероятный тренер".



"Он вдохновлял меня на работу, вдохновлял на то, чтобы становиться сильнее. У меня очень хорошие отношения с ним, я безмерно уважаю его и его клуб", - сообщил Почеттино Daily Mail.