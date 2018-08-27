Гаттузо назвал Бакайоко "игроком с дефектами"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо посетовал, что в лице полузащитника Тьемуэ Бакайоко ему достался "игрок с дефектами".

Заступив на тренерский мостик "Челси" этим летом, Маурицио Сарри предпочел пригласить в полузащиту Жоржиньо и Матео Ковачича, тогда как Бакайоко, купленного год назад у "Монако" за 40 миллионов фунтов, даже не пожелал посмотреть в деле.



Таким образом, 24-летний француз отправился в аренду в "Милан", в минувшую субботу дебютировав за "россонери". После поражения от "Наполи" Гаттузо подверг критике своего новичка.



"Бакайоко должен научиться, как принимать мяч. Нужно работать правильным образом. Это будет непросто".



"Одной недели недостаточно, чтобы устранить дефекты игрока. Я бы предпочел тренировать игроков, которые старше и опытнее", — цитирует Гаттузо Evening Standard.