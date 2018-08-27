"Сити" не накажет Агуэро за курение кальяна

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" не собирается наказывать своего нападающего Серхио Агуэро, который был замечен за курением кальяна.

Новый сезон Агуэро начал в отличной форме, отметившись хет-триком против "Хаддерсфилда". Благодаря тем трем голам 30-летний аргентинец вошел в топ-10 бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.

Однако сегодня в социальных сетях был распространен ролик, на котором Серхио грубо нарушает спортивный режим. На опубликованном в инстаграме видео Агуэро курит кальян в компании 18-летней модели Лолы Магнин.

Как стало известно Sky Sports, на "Этихад" не придают этому инциденту значения и не планируют применять к Серхио каких-либо санкций.

Добавим, что Агуэро уже не первый раз видят в компании 18-летней модели, однако ранее Серхио говорил, что Лола для него — "просто друг".



Метки Агуэро, видео, Манчестер Сити, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 27.08.2018 18:09 # asnural
    Ща жена ему на узелок завяжет..будет у лысого евнух в нападении

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  2. chr1s8rown 27.08.2018 17:39 # chr1s8rown
    команда шлюх , наёмников, педофилов .голубые блят

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  3. hollywood-hoe 27.08.2018 17:10 # hollywood-hoe
    Норм 18летнюю прошмандовку нашел, уебок

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