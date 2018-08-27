"Сити" не накажет Агуэро за курение кальяна

"Манчестер Сити" не собирается наказывать своего нападающего Серхио Агуэро, который был замечен за курением кальяна.

Новый сезон Агуэро начал в отличной форме, отметившись хет-триком против "Хаддерсфилда". Благодаря тем трем голам 30-летний аргентинец вошел в топ-10 бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.



Однако сегодня в социальных сетях был распространен ролик, на котором Серхио грубо нарушает спортивный режим. На опубликованном в инстаграме видео Агуэро курит кальян в компании 18-летней модели Лолы Магнин.



Как стало известно Sky Sports, на "Этихад" не придают этому инциденту значения и не планируют применять к Серхио каких-либо санкций.



Добавим, что Агуэро уже не первый раз видят в компании 18-летней модели, однако ранее Серхио говорил, что Лола для него — "просто друг".



