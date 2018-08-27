"Сити" не накажет Агуэро за курение кальяна
"Манчестер Сити" не собирается наказывать своего нападающего Серхио Агуэро, который был замечен за курением кальяна.
Новый сезон Агуэро начал в отличной форме, отметившись хет-триком против "Хаддерсфилда". Благодаря тем трем голам 30-летний аргентинец вошел в топ-10 бомбардиров Премьер-Лиги всех времен.
Однако сегодня в социальных сетях был распространен ролик, на котором Серхио грубо нарушает спортивный режим. На опубликованном в инстаграме видео Агуэро курит кальян в компании 18-летней модели Лолы Магнин.
Как стало известно Sky Sports, на "Этихад" не придают этому инциденту значения и не планируют применять к Серхио каких-либо санкций.
Добавим, что Агуэро уже не первый раз видят в компании 18-летней модели, однако ранее Серхио говорил, что Лола для него — "просто друг".
Lo que no llegamos a mostrar en @losangeles_ok LOLA MANGIN, la nueva novia del KUN. Ya se muestran en las redes #LAM pic.twitter.com/BU9w9mzAFM— ANGEL (@AngeldebritoOk) 22 августа 2018 г.
27.08.2018 17:00
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Ща жена ему на узелок завяжет..будет у лысого евнух в нападении
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команда шлюх , наёмников, педофилов .голубые блят
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Норм 18летнюю прошмандовку нашел, уебок
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