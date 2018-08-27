3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 27 августа поединком между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция



В прошлом сезоне обе команды очень высоко задрали планку: "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым, а "Тоттенхэм" — третьим. Чтобы попытаться сделать еще один шаг вперед, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино ожидали получить поддержку со стороны своих боссов на трансферном рынке, но оной не получили.



Однако "шпорам" удалось быстро оставить позади этот негатив, связанный с трансферами, одержав две победы из двух возможных на старте нового сезона. "Красные дьяволы" же с трудом переиграли "Лестер" в домашних стенах, а затем провалились против "Брайтона", трижды поразившего ворота Давида Де Хеа. Кажется, все прошлогодние проблемы "Юнайтед" сохранились и кровоточат еще сильнее.



В сложившейся ситуации особое значение приобретает матч на "Олд Траффорд". Если "Юнайтед" снова проиграет, то отстанет от лидирующей группы уже на шесть очков, и будет в пору говорить о системном кризисе. Наверняка, Моуриньо это осознает и использует все свои качества, чтобы не проявить "синдром третьего синдрома".



В рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" потерпел уже 21 поражение на "Олд Траффорд" — больше, чем какая-либо другая команда. В четырех последних выездах к "дьяволам" "шпоры" даже не забивали.



Нападающий Алексис Санчес пропустил выезд к "Брайтону" из-за проблем с пахом, но в понедельник может вернуться в старт "Юнайтед". Антонио Валенсия и Неманья Матич также доступны после травм.



"Тоттенхэм" будет лишен Сон Хен Мина, выступающего на Азиатских играх. Виктор Ваньяма уже приступил к тренировкам, но играть едва ли готов.