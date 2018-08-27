3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Алексис Санчес В понедельник 27 августа поединком между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция

В прошлом сезоне обе команды очень высоко задрали планку: "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым, а "Тоттенхэм" — третьим. Чтобы попытаться сделать еще один шаг вперед, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино ожидали получить поддержку со стороны своих боссов на трансферном рынке, но оной не получили.

Однако "шпорам" удалось быстро оставить позади этот негатив, связанный с трансферами, одержав две победы из двух возможных на старте нового сезона. "Красные дьяволы" же с трудом переиграли "Лестер" в домашних стенах, а затем провалились против "Брайтона", трижды поразившего ворота Давида Де Хеа. Кажется, все прошлогодние проблемы "Юнайтед" сохранились и кровоточат еще сильнее.

В сложившейся ситуации особое значение приобретает матч на "Олд Траффорд". Если "Юнайтед" снова проиграет, то отстанет от лидирующей группы уже на шесть очков, и будет в пору говорить о системном кризисе. Наверняка, Моуриньо это осознает и использует все свои качества, чтобы не проявить "синдром третьего синдрома".

В рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" потерпел уже 21 поражение на "Олд Траффорд" — больше, чем какая-либо другая команда. В четырех последних выездах к "дьяволам" "шпоры" даже не забивали.

Нападающий Алексис Санчес пропустил выезд к "Брайтону" из-за проблем с пахом, но в понедельник может вернуться в старт "Юнайтед". Антонио Валенсия и Неманья Матич также доступны после травм.

"Тоттенхэм" будет лишен Сон Хен Мина, выступающего на Азиатских играх. Виктор Ваньяма уже приступил к тренировкам, но играть едва ли готов.



Метки анонс тура, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2018 16:30

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Последние комментарии:




  1. lemurz-pro 27.08.2018 18:12 # lemurz-pro
    а seva все горит, несмотря на то, что делает пососао.

    La verdad

    (ответить)

  2. seva 27.08.2018 18:06 # seva
    Бакаиоко 40 млн
    Кепа Ларисы Балалайки 80 млн
    Дзапакоста 25 млн
    Дринкмоторотер 35 млн
    Мората 60 млн
    >попали в ЛЕ

    Бизнес-кар

    (ответить)

  3. bezviz 27.08.2018 18:04 # bezviz
    https://www.youtube.com/watch?v=CWq7BKQ9-aw

    6ля обожаю эти реакции мамок на тентасьона смотреть))

    (ответить)

  4. rustik 27.08.2018 17:55 # rustik
    скам злые сейчас, могут и вытащить матч. боевая ничья тоже пойдет

    (ответить)

  5. lemurz-pro 27.08.2018 17:46 # lemurz-pro
    да, не стоит покупать говно. Лучше подкопить еще столько же и взять что-нибудь сносное и новое.

    (ответить)

  6. lemurz-pro 27.08.2018 17:45 # lemurz-pro
    Апдейт на главную
    Машина до 950к
    Что бы вы взяли

    Источник: http://fapl.ru/posts/64837/?c=1

    машину нельзя купить за эти деньги. За эти деньги можно купить только говно покусаное ормяшками.

    (ответить)

  7. gidro-met 27.08.2018 17:41 # gidro-met
    шёл 2018 год...
    9. Мю
    10. Арсенал.
    бездна
    18. Бернли

    (ответить)

  8. narcot 27.08.2018 17:38 # narcot
    27.08.2018 17:03 #
    coon4

    Только даун может что то купить кроме мазды 6 14-ого года
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64824/?c=1#c6709711

    > как узнать дол6оёба по выбору авто

    (ответить)

  9. melwood-lfc 27.08.2018 17:37 # melwood-lfc
    Подвороооооот подвороооот

    (ответить)

  10. melwood-lfc 27.08.2018 17:36 # melwood-lfc
    Апдейт на главную
    Машина до 950к
    Что бы вы взяли

    (ответить)

  11. mr-lamps 27.08.2018 17:30 # mr-lamps
    ссы на скам
    спасай фаплинский

    (ответить)

  12. rentv 27.08.2018 17:30 # rentv
    Главная проблема этого сайта даже не пидр админ, а отсутствие девушек.

    Если бы тут тёлочки тусили, такой хуйни точно не было бы.


    Ей зайки, не стесняйтесь, регистрируйтесь!

    (ответить)

  13. chebrec 27.08.2018 17:28 # chebrec
    СМИ: игроки сборной Германии на чемпионате мира – 2018 раскололись на два лагеря
    27 августа 2018, 10:43 Футбол
    Одной из причин провала сборной Германии на чемпионате мира – 2018 мог стать конфликт внутри команды, сообщает Bild со ссылкой на Spiegel.

    По информации источника, немецкая команда на мундиале в России раскололась на два лагеря. Первый включал в себя футболистов иностранного происхождения, среди которых Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во втором лагере оказались коренные уроженцы Германии: Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие. Первая группа называла представителей второй «картофель» – насмешливое прозвище в отношении немцев, которое зачастую используют турки. В ответ «иностранцев» называли «канаке» – немецкое ругательство в отношении уроженцев других стран.

    Как утверждает издание, Мюллер много пародировал и высмеивал манеру общения и образ жизни партнёров по команде. Иностранные представители в сборной Германии слушают рэп-музыку, любят дорогие украшения и спортивные авто, в то время как немцы предпочитают более спокойно проводить время.

    При этом обе группы были недовольны действиями главного тренера команды Йоахима Лёва. «Иностранцам» не понравилось решение специалиста не вызвать на мундиаль Лероя Зане, а немцы не одобрили непопадание в заявку Сандро Вагнера.

    Напомним, на чемпионате мира – 2018 сборная Германии впервые не сумела преодолеть групповой этап мундиаля.

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  14. largo-winch 27.08.2018 17:14 # largo-winch
    Есть 2 человека:

    1) Есть красивая девушка, между ног висит член (транс)
    2) Есть уродливый мужик (тоже транс), но есть сиськи, жёппа и очень узкая пися, по формам напоминающая глаза обыкновенного пенса

    Что вы выберете?

    (ответить)

  15. electric 27.08.2018 17:12 # electric
    синдром третьего синдрома это мощно

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  16. mototroller 27.08.2018 17:11 # mototroller
    В любом исходе ожидается горение портовых шлюх. Не как от Челси и мс конечно. Но горение на весь фапл

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  17. rentv 27.08.2018 17:07 # rentv
    матч будет не скучный, так как гости будут атаковать..а мю надо будет отыгрываться и идти вперёд, веселуха лютая намечается в общем

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  18. gidro-met 27.08.2018 17:00 # gidro-met
    матч будет не скучный, так как гости будут атаковать..а мю надо будет отыгрываться и идти вперёд, веселуха лютая намечается в общем

    (ответить)

  19. lemurz-pro 27.08.2018 16:54 # lemurz-pro
    Будет ничья и горение портовых жепп.

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  20. hammersmith 27.08.2018 16:47 # hammersmith
    кто угодно ин!

    Источник: http://fapl.ru/posts/64837/?c=1

    новый девиз мочестира

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