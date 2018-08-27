3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 27 августа поединком между "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом" завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 22:00 Онлайн-трансляция
В прошлом сезоне обе команды очень высоко задрали планку: "Манчестер Юнайтед" финишировал вторым, а "Тоттенхэм" — третьим. Чтобы попытаться сделать еще один шаг вперед, Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино ожидали получить поддержку со стороны своих боссов на трансферном рынке, но оной не получили.
Однако "шпорам" удалось быстро оставить позади этот негатив, связанный с трансферами, одержав две победы из двух возможных на старте нового сезона. "Красные дьяволы" же с трудом переиграли "Лестер" в домашних стенах, а затем провалились против "Брайтона", трижды поразившего ворота Давида Де Хеа. Кажется, все прошлогодние проблемы "Юнайтед" сохранились и кровоточат еще сильнее.
В сложившейся ситуации особое значение приобретает матч на "Олд Траффорд". Если "Юнайтед" снова проиграет, то отстанет от лидирующей группы уже на шесть очков, и будет в пору говорить о системном кризисе. Наверняка, Моуриньо это осознает и использует все свои качества, чтобы не проявить "синдром третьего синдрома".
В рамках Премьер-Лиги "Тоттенхэм" потерпел уже 21 поражение на "Олд Траффорд" — больше, чем какая-либо другая команда. В четырех последних выездах к "дьяволам" "шпоры" даже не забивали.
Нападающий Алексис Санчес пропустил выезд к "Брайтону" из-за проблем с пахом, но в понедельник может вернуться в старт "Юнайтед". Антонио Валенсия и Неманья Матич также доступны после травм.
"Тоттенхэм" будет лишен Сон Хен Мина, выступающего на Азиатских играх. Виктор Ваньяма уже приступил к тренировкам, но играть едва ли готов.
27.08.2018 16:30
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Последние комментарии:
а seva все горит, несмотря на то, что делает пососао.
La verdad
(ответить)
Бакаиоко 40 млн
Кепа Ларисы Балалайки 80 млн
Дзапакоста 25 млн
Дринкмоторотер 35 млн
Мората 60 млн
>попали в ЛЕ
Бизнес-кар
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=CWq7BKQ9-aw
6ля обожаю эти реакции мамок на тентасьона смотреть))
(ответить)
скам злые сейчас, могут и вытащить матч. боевая ничья тоже пойдет
(ответить)
да, не стоит покупать говно. Лучше подкопить еще столько же и взять что-нибудь сносное и новое.
(ответить)
Апдейт на главную
Машина до 950к
Что бы вы взяли
Источник: http://fapl.ru/posts/64837/?c=1
машину нельзя купить за эти деньги. За эти деньги можно купить только говно покусаное ормяшками.
(ответить)
шёл 2018 год...
9. Мю
10. Арсенал.
бездна
18. Бернли
(ответить)
27.08.2018 17:03 #
coon4
Только даун может что то купить кроме мазды 6 14-ого года
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/64824/?c=1#c6709711
> как узнать дол6оёба по выбору авто
(ответить)
Подвороооооот подвороооот
(ответить)
Апдейт на главную
Машина до 950к
Что бы вы взяли
(ответить)
ссы на скам
спасай фаплинский
(ответить)
Главная проблема этого сайта даже не пидр админ, а отсутствие девушек.
Если бы тут тёлочки тусили, такой хуйни точно не было бы.
Ей зайки, не стесняйтесь, регистрируйтесь!
(ответить)
СМИ: игроки сборной Германии на чемпионате мира – 2018 раскололись на два лагеря
27 августа 2018, 10:43 Футбол
Одной из причин провала сборной Германии на чемпионате мира – 2018 мог стать конфликт внутри команды, сообщает Bild со ссылкой на Spiegel.
По информации источника, немецкая команда на мундиале в России раскололась на два лагеря. Первый включал в себя футболистов иностранного происхождения, среди которых Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган. Во втором лагере оказались коренные уроженцы Германии: Томас Мюллер, Матс Хуммельс и другие. Первая группа называла представителей второй «картофель» – насмешливое прозвище в отношении немцев, которое зачастую используют турки. В ответ «иностранцев» называли «канаке» – немецкое ругательство в отношении уроженцев других стран.
Как утверждает издание, Мюллер много пародировал и высмеивал манеру общения и образ жизни партнёров по команде. Иностранные представители в сборной Германии слушают рэп-музыку, любят дорогие украшения и спортивные авто, в то время как немцы предпочитают более спокойно проводить время.
При этом обе группы были недовольны действиями главного тренера команды Йоахима Лёва. «Иностранцам» не понравилось решение специалиста не вызвать на мундиаль Лероя Зане, а немцы не одобрили непопадание в заявку Сандро Вагнера.
Напомним, на чемпионате мира – 2018 сборная Германии впервые не сумела преодолеть групповой этап мундиаля.
(ответить)
Есть 2 человека:
1) Есть красивая девушка, между ног висит член (транс)
2) Есть уродливый мужик (тоже транс), но есть сиськи, жёппа и очень узкая пися, по формам напоминающая глаза обыкновенного пенса
Что вы выберете?
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синдром третьего синдрома это мощно
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В любом исходе ожидается горение портовых шлюх. Не как от Челси и мс конечно. Но горение на весь фапл
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матч будет не скучный, так как гости будут атаковать..а мю надо будет отыгрываться и идти вперёд, веселуха лютая намечается в общем
(ответить)
матч будет не скучный, так как гости будут атаковать..а мю надо будет отыгрываться и идти вперёд, веселуха лютая намечается в общем
(ответить)
Будет ничья и горение портовых жепп.
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кто угодно ин!
Источник: http://fapl.ru/posts/64837/?c=1
новый девиз мочестира
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