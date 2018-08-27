"Сити" обсуждает продажу Зинченко в "Реал Бетис"
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко ведет переговоры о переходе в "Реал Бетис".
Несмотря на то, что Зинченко принял заметное участие в чемпионской кампании "Сити", украинцу не нашлось места в планах главного тренера Пепа Гвардиолы на новый сезон.
Отказав "Вулверхэмптону", полузащитник все же смирился с отсутствием перспектив на "Эмирейтс" в ближайшей перспективе и вступил в переговоры с испанским клубом "Реал Бетис". Как сообщает Sky Sports, прямо сейчас "Сити" обсуждает с испанским клубом условия трансфера.
Если верить источнику, продажа Зинченко принесет клубу с "Этихад" 15 миллионов фунтов. Два года назад Александр обошелся "Сити" в 3.5 миллиона.
27.08.2018 16:00
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Хохлы за своего хохла так доказывали, так жопу рвали. В итоге реал бетис
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хорошо прибавил в прошлом году, думаю усилил бы любую команду до топ 6
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На каких Эмерейтс?? Он Че, в Арсенал собрался))))))
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"Эмирейтс".
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Портовые шлюхи бы могли подписать чемпиона АПЛ.
Первый и последний победитель АПЛ в их составе бы был.
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Видимо арабам не понравилось что кто то из игроков носит сало с собой..))
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