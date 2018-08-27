"Сити" обсуждает продажу Зинченко в "Реал Бетис"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко ведет переговоры о переходе в "Реал Бетис".

Несмотря на то, что Зинченко принял заметное участие в чемпионской кампании "Сити", украинцу не нашлось места в планах главного тренера Пепа Гвардиолы на новый сезон.



Отказав "Вулверхэмптону", полузащитник все же смирился с отсутствием перспектив на "Эмирейтс" в ближайшей перспективе и вступил в переговоры с испанским клубом "Реал Бетис". Как сообщает Sky Sports, прямо сейчас "Сити" обсуждает с испанским клубом условия трансфера.



Если верить источнику, продажа Зинченко принесет клубу с "Этихад" 15 миллионов фунтов. Два года назад Александр обошелся "Сити" в 3.5 миллиона.