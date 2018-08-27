"Сити" обсуждает продажу Зинченко в "Реал Бетис"

Александр Зинченко Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко ведет переговоры о переходе в "Реал Бетис".

Несмотря на то, что Зинченко принял заметное участие в чемпионской кампании "Сити", украинцу не нашлось места в планах главного тренера Пепа Гвардиолы на новый сезон.

Отказав "Вулверхэмптону", полузащитник все же смирился с отсутствием перспектив на "Эмирейтс" в ближайшей перспективе и вступил в переговоры с испанским клубом "Реал Бетис". Как сообщает Sky Sports, прямо сейчас "Сити" обсуждает с испанским клубом условия трансфера.

Если верить источнику, продажа Зинченко принесет клубу с "Этихад" 15 миллионов фунтов. Два года назад Александр обошелся "Сити" в 3.5 миллиона.




Метки Зинченко, Манчестер Сити, Реал Бетис

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 27.08.2018 17:54 # lexa-arsenal
    Хохлы за своего хохла так доказывали, так жопу рвали. В итоге реал бетис

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  2. red-scauser 27.08.2018 16:59 # red-scauser
    хорошо прибавил в прошлом году, думаю усилил бы любую команду до топ 6

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  3. ivanushkapiter 27.08.2018 16:39 # ivanushkapiter
    На каких Эмерейтс?? Он Че, в Арсенал собрался))))))

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  4. danny949494 27.08.2018 16:37 # danny949494
    "Эмирейтс".

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  5. jesus33 27.08.2018 16:23 # jesus33
    Портовые шлюхи бы могли подписать чемпиона АПЛ.
    Первый и последний победитель АПЛ в их составе бы был.

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  6. asnural 27.08.2018 16:04 # asnural
    Видимо арабам не понравилось что кто то из игроков носит сало с собой..))

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