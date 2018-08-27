Анри не смог договориться с "Бордо" по зарплате

Тьерри Анри Назначение Тьерри Анри главным тренером "Бордо" осложняется требованиями бывшего игрока "Арсенала" по зарплате.

На прошлой неделе Арсен Венгер намекнул, что именно Анри возглавит "Бордо", придя на смену уволенному Густаво Пойету. Спустя несколько дней ситуация коренным образом изменилась.

Французский Canal сообщает, что Тьерри не может договориться с клубом Лиги 1 по зарплате. "Бордо" не удалось удовлетворить аппетиты 41-летнего Анри, утверждает источник.

Более того, руководство клуба уже свернуло переговоры с легендой "Арсенала" и его представителями. Теперь "Бордо" рассчитывает назначить бывшего тренера "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери.



Метки Анри, Бордо

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2018 15:00

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  1. keita 27.08.2018 15:51 # keita
    Ахахахаааааахахааа, блять. Ему бы о тренерской карьере думать а он все на бабки смотрит. Пздц конченный

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  2. chr1s8rown 27.08.2018 15:05 # chr1s8rown
    какой ж он пкба

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