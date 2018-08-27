Анри не смог договориться с "Бордо" по зарплате

Назначение Тьерри Анри главным тренером "Бордо" осложняется требованиями бывшего игрока "Арсенала" по зарплате.

На прошлой неделе Арсен Венгер намекнул, что именно Анри возглавит "Бордо", придя на смену уволенному Густаво Пойету. Спустя несколько дней ситуация коренным образом изменилась.



Французский Canal сообщает, что Тьерри не может договориться с клубом Лиги 1 по зарплате. "Бордо" не удалось удовлетворить аппетиты 41-летнего Анри, утверждает источник.



Более того, руководство клуба уже свернуло переговоры с легендой "Арсенала" и его представителями. Теперь "Бордо" рассчитывает назначить бывшего тренера "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери.