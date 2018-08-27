Почеттино предупредил, что лидерам "Тоттенхэма" больше не гарантировано место в старте

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предупредил лидеров "шпор", что отныне им не гарантирован автоматический пропуск в стартовый состав.

Несмотря на то, что "шпоры" не подписали ни одного игрока этим летом, Почеттино не гарантирует привелегии звездам клубам вроде Деле Алли и Харри Кейна. По словам Маурисио, для них все начинается с чистого листа.

"Все мы начали сезон в одинаковом статусе, поэтому я не буду выбирать состав, основываясь на последних сезонах и сложившейся у игроков репутации. Для них начинается новая глава".

"Когда я подписал новый контракт, я стал для ним кем-то вроде нового тренера. Никаких предубеждений и предпочтений у меня нет. Все начинают с чистого листа. Вы должны заслужить место в составе, ваши достижения в прошлом уже не имеют значения", - цитирует Почеттино The Telegraph.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1534

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  1. mancunia-planet 27.08.2018 15:13 # mancunia-planet
    похвально

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  2. ray-black 27.08.2018 15:08 # ray-black
    И кстати Уинкс может и не игрок старта на данный момент, но точно не в ряду с Янссенами и прочими Сиссоко.

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  3. ray-black 27.08.2018 15:06 # ray-black
    В группе атаки сейчас просто сумасшедшая конкуренция. Моура и Ламела в прекрасной форме и достойны места в стартовом составе. Месседж Почеттино именно в этом. У нас есть равноценная замена на любую позицию.

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  4. zzspurs 27.08.2018 14:26 # zzspurs
    Вообще то он имел ввиду то что многие игроки основы не имели полноценной предсезонки. И чтоб убереч их от утомления и травм Поч будет менять и состав и схему.

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  5. hollywood-hoe 27.08.2018 14:23 # hollywood-hoe
    Пакет ебанько ещё тот, ждём янсенов и уинксов всяких в основе, ага

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