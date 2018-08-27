Почеттино предупредил, что лидерам "Тоттенхэма" больше не гарантировано место в старте

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино предупредил лидеров "шпор", что отныне им не гарантирован автоматический пропуск в стартовый состав.

Несмотря на то, что "шпоры" не подписали ни одного игрока этим летом, Почеттино не гарантирует привелегии звездам клубам вроде Деле Алли и Харри Кейна. По словам Маурисио, для них все начинается с чистого листа.



"Все мы начали сезон в одинаковом статусе, поэтому я не буду выбирать состав, основываясь на последних сезонах и сложившейся у игроков репутации. Для них начинается новая глава".



"Когда я подписал новый контракт, я стал для ним кем-то вроде нового тренера. Никаких предубеждений и предпочтений у меня нет. Все начинают с чистого листа. Вы должны заслужить место в составе, ваши достижения в прошлом уже не имеют значения", - цитирует Почеттино The Telegraph.