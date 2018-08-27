Уолкотт нацелился на возвращение в сборную Англии
После яркого старта сезона за "Эвертон" вингер Тео Уолкотт рассчитывает вернуться в сборную Англии.
В трех стартовых матчах сезона Тео записал на свой счет два гола и один результативный пас. Блестящая игра Уолкотта помогла "ирискам" набрать пять очков и не уступить против команд, игравших в большинстве.
29-летний вингер не хочет спугнуть удачу, но рассчитывает на возвращение в сборную Англии, за которую не играл уже больше двух лет. Уолкотт надеется, что получит шанс от рулевого трех львов Гарета Саутгейта.
"Я хочу хорошо выступать за клуб и приносить ему пользу. Если я смогу продолжать в том же духе, то кто знает? Мне хотелось бы вернуться в сборную Англии, ведь прошло уже больше двух лет с тех пор, как я провел за нее последний матч. Самое главное наслаждаться игрой. Тогда у меня точно появится шанс", - сообщил Уолкотт The Independent.
27.08.2018 13:00
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На пенсию в китай лучшеб нацелился...
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один отрезок в карьере был реально топом. До подписания улучшенного контракта с гейгуннерами. Играл цф и забивал в каждом матче голы на любой вкус.
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