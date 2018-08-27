Уолкотт нацелился на возвращение в сборную Англии

После яркого старта сезона за "Эвертон" вингер Тео Уолкотт рассчитывает вернуться в сборную Англии.

В трех стартовых матчах сезона Тео записал на свой счет два гола и один результативный пас. Блестящая игра Уолкотта помогла "ирискам" набрать пять очков и не уступить против команд, игравших в большинстве.



29-летний вингер не хочет спугнуть удачу, но рассчитывает на возвращение в сборную Англии, за которую не играл уже больше двух лет. Уолкотт надеется, что получит шанс от рулевого трех львов Гарета Саутгейта.



"Я хочу хорошо выступать за клуб и приносить ему пользу. Если я смогу продолжать в том же духе, то кто знает? Мне хотелось бы вернуться в сборную Англии, ведь прошло уже больше двух лет с тех пор, как я провел за нее последний матч. Самое главное наслаждаться игрой. Тогда у меня точно появится шанс", - сообщил Уолкотт The Independent.