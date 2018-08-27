Гвардиола хочет, чтобы против "Сити" все играли, как "Вулверхэмптон"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола надеется, что остальные клубы Премьер-Лиги позаимствуют стиль "Вулверхэмптона" и перестанут парковать против "горожан" автобус.
Против чемпионов Премьер-Лиги "волки" сыграли в агрессивном стиле, нанеся больше десяти ударов по воротам. За такой смелый футбол "Вулверхэмптон" получил в награду одно очко. Гвардиола надеется, что этому примеру последуют остальные клубы, парковавшие против "Сити" автобус.
"Если я скажу, что восхищаюсь таким стилем, то, возможно, я косвенно раскритикую других своих коллег. Каждый тренер играет, отталкиваясь от своих идей и знаний. Мне тоже не нравится, когда коллеги оценивают мою работу".
"Тренеры лучше остальных осведомлены о возможностях своих команд. Они видят игроков каждый день на тренировках и понимают, что от них ожидать".
"Если вы хотите моего мнения, то, думаю, нейтральным зрителям и всей Премьер-Лиге такой стиль нравится гораздо больше. "Вулверхэмптон" имел много моментов и нанес приличное количество ударов. Для Премьер-Лиги это был отличный матч", - цитирует Гвардиолу ESPN.
27.08.2018 12:00
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ТОПАРЬ
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Бенитесу адресовано. Боится его автобуса
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Чмаур, аут!
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Согласен с лучшим тренером современности.
Лучше потерять очки в игре в футбол, чем легко набирать 3 очка избивая младенцев, таких как портовых шлюх.
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