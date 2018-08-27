Моуриньо не может сказать, что доволен составом "Юнайтед"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что недоволен составом, который ему сформировал исполнительный директор Эд Вудворд.

Все лето Моуриньо жаловался на отсутствие приобретений, за которые в клубе с "Олд Траффорд" отвечает именно Вудворд. Жозе рассказал, что еще весной отправил шорт-лист потенциальных новичков руководству, но боссы не удовлетворили его просьбу.

Перед матчем с "Тоттенхэмом" у португальца поинтересовались, доволен ли он составом, который сформировался в МЮ в этом сезоне. Вместо того, чтобы подтвердить это, Моуриньо лишь раскритиковал журналистов.

"Мне не нужно отвечать на вопрос, потому что вы и так все знаете. Всю неделю вы говорите о том, что происходит у нас за кулисами, а затем зачем-то задаете вопросы мне. Это очень странная логика", - сообщил Моуриньо ESPN.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 27.08.2018 11:00

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  1. centaur 27.08.2018 13:02 # centaur
    Всё-таки немного жаль, что Жозе так рано сдулся. Знаковая фигура для АПЛ, как ни крути. Но сегодня, лига и МЮ в частности, с его уходом ничего не потеряют, а скорее наоборот будут в + с приходом нового коача, вроде Зидана.

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  2. largo-winch 27.08.2018 12:48 # largo-winch
    770 млн после САФа слили в Юнитайзед, еще бы он был недоволен

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  3. griezmann 27.08.2018 12:43 # griezmann
    Маур гений

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  4. fc-oil 27.08.2018 12:43 # fc-oil
    Ну тобой тоже мало кто доволен

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  5. menfisreyn80 27.08.2018 12:09 # menfisreyn80
    стратег гребанный но я почему то верю ему

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  6. mancunia-planet 27.08.2018 12:05 # mancunia-planet
    Чмыур, аут!

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  7. electric 27.08.2018 11:43 # electric
    Лемарс доволен. Этого достаточно.

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  8. chr1s8rown 27.08.2018 11:18 # chr1s8rown
    развали му , сделай одолжение

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  9. liverpool1892est 27.08.2018 11:12 # liverpool1892est
    Чо еще не напнули этого дибила?

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