Моуриньо не может сказать, что доволен составом "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что недоволен составом, который ему сформировал исполнительный директор Эд Вудворд.
Все лето Моуриньо жаловался на отсутствие приобретений, за которые в клубе с "Олд Траффорд" отвечает именно Вудворд. Жозе рассказал, что еще весной отправил шорт-лист потенциальных новичков руководству, но боссы не удовлетворили его просьбу.
Перед матчем с "Тоттенхэмом" у португальца поинтересовались, доволен ли он составом, который сформировался в МЮ в этом сезоне. Вместо того, чтобы подтвердить это, Моуриньо лишь раскритиковал журналистов.
"Мне не нужно отвечать на вопрос, потому что вы и так все знаете. Всю неделю вы говорите о том, что происходит у нас за кулисами, а затем зачем-то задаете вопросы мне. Это очень странная логика", - сообщил Моуриньо ESPN.
27.08.2018 11:00
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Всё-таки немного жаль, что Жозе так рано сдулся. Знаковая фигура для АПЛ, как ни крути. Но сегодня, лига и МЮ в частности, с его уходом ничего не потеряют, а скорее наоборот будут в + с приходом нового коача, вроде Зидана.
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770 млн после САФа слили в Юнитайзед, еще бы он был недоволен
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Маур гений
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Ну тобой тоже мало кто доволен
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стратег гребанный но я почему то верю ему
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Чмыур, аут!
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Лемарс доволен. Этого достаточно.
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развали му , сделай одолжение
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Чо еще не напнули этого дибила?
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