Моуриньо не может сказать, что доволен составом "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что недоволен составом, который ему сформировал исполнительный директор Эд Вудворд.

Все лето Моуриньо жаловался на отсутствие приобретений, за которые в клубе с "Олд Траффорд" отвечает именно Вудворд. Жозе рассказал, что еще весной отправил шорт-лист потенциальных новичков руководству, но боссы не удовлетворили его просьбу.



Перед матчем с "Тоттенхэмом" у португальца поинтересовались, доволен ли он составом, который сформировался в МЮ в этом сезоне. Вместо того, чтобы подтвердить это, Моуриньо лишь раскритиковал журналистов.



"Мне не нужно отвечать на вопрос, потому что вы и так все знаете. Всю неделю вы говорите о том, что происходит у нас за кулисами, а затем зачем-то задаете вопросы мне. Это очень странная логика", - сообщил Моуриньо ESPN.