Унаи Эмери недоволен Озилом

Месут Озил и Унаи Эмери Будущее полузащитника Месута Озила в "Арсенале" может оказаться под вопросом после того, как главный тренер Унаи Эмери публично и приватно предъявил претензии своему подопечному.

Озил, этим летом завершивший карьеру в сборной Германии, откровенно провалил старт нового сезона. Месут был совершенно незаметен в проигранных матчах против "Манчестер Сити" и "Челси", а победу над "Вест Хэмом" пропустил из-за болезни.

После субботнего матча на "Эмирейтс" Эмери опроверг слухи о конфликте, который якобы случился у него с Озилом на одной из последних тренировок, однако Daily Mirror утверждает, что Унаи действительно сообщил Месуту, что ожидает от того большей отдачи.

Будучи главной звездой клуба и самым его высокооплачиваемым игроком, Озил должен упорнее работать и сильнее влиять на игру команды. Именно об этом Эмери сообщил 29-летнему немцу, который в пятницу не мог тренироваться из-за болезни уже в седьмой раз в этом календарном году.

Также Эмери дал понять, что для него не существует авторитетов, и если Озил не будет отвечать установленным требованиям, то место Месута в стартовом составе "канониров" — а в конечном счете и будущее в клубе — может оказаться под угрозой.



Метки Арсенал, Озил, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2018 10:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. osivori 27.08.2018 12:07 # osivori
    все четко, из ничего создали пучеглазику имидж звезды, вот он и возомнил, какой год на какую игру он влияет, когда выкладываеться на все сто, да и с мастерством не так все гладко как представляеться, надо было вместе с чилийцем от него отбояриться, но нет, вот и приходиться сейчас локти кусать, да что, и покпа с мукаку тоже такие же переоцененные, вечно будут в перспективных ходить

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  2. liverpool1892est 27.08.2018 11:13 # liverpool1892est
    Завтра готовится статья "Озил недоволен Унай Эмери"!!!

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  3. makeewadim 27.08.2018 11:06 # makeewadim
    Надеюсь наведёт марафет) Озику нужно играть в клубе, где он номер два! Тогда и отдача и мотивация на игру есть, а так, вечно удивляющийся.. Как в прямом, так и переносном смысле.

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  4. abse 27.08.2018 10:50 # abse
    Вот в этом Унаи точно лучше Венгера!
    С ходу усадил в запас Рэмси и Озил даже в заявку не попадает.
    При Венгере некоторые игроки слишком расслабились из - за того, что, по - моему мнению, Венгер не мог себе позволить усадить звёзд или околозвёзд в запас.

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  5. chebrec 27.08.2018 10:04 # chebrec
    Бабос капает и ладно

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