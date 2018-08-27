Унаи Эмери недоволен Озилом

Будущее полузащитника Месута Озила в "Арсенале" может оказаться под вопросом после того, как главный тренер Унаи Эмери публично и приватно предъявил претензии своему подопечному.

Озил, этим летом завершивший карьеру в сборной Германии, откровенно провалил старт нового сезона. Месут был совершенно незаметен в проигранных матчах против "Манчестер Сити" и "Челси", а победу над "Вест Хэмом" пропустил из-за болезни.



После субботнего матча на "Эмирейтс" Эмери опроверг слухи о конфликте, который якобы случился у него с Озилом на одной из последних тренировок, однако Daily Mirror утверждает, что Унаи действительно сообщил Месуту, что ожидает от того большей отдачи.



Будучи главной звездой клуба и самым его высокооплачиваемым игроком, Озил должен упорнее работать и сильнее влиять на игру команды. Именно об этом Эмери сообщил 29-летнему немцу, который в пятницу не мог тренироваться из-за болезни уже в седьмой раз в этом календарном году.



Также Эмери дал понять, что для него не существует авторитетов, и если Озил не будет отвечать установленным требованиям, то место Месута в стартовом составе "канониров" — а в конечном счете и будущее в клубе — может оказаться под угрозой.