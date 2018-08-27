Унаи Эмери недоволен Озилом
Будущее полузащитника Месута Озила в "Арсенале" может оказаться под вопросом после того, как главный тренер Унаи Эмери публично и приватно предъявил претензии своему подопечному.
Озил, этим летом завершивший карьеру в сборной Германии, откровенно провалил старт нового сезона. Месут был совершенно незаметен в проигранных матчах против "Манчестер Сити" и "Челси", а победу над "Вест Хэмом" пропустил из-за болезни.
После субботнего матча на "Эмирейтс" Эмери опроверг слухи о конфликте, который якобы случился у него с Озилом на одной из последних тренировок, однако Daily Mirror утверждает, что Унаи действительно сообщил Месуту, что ожидает от того большей отдачи.
Будучи главной звездой клуба и самым его высокооплачиваемым игроком, Озил должен упорнее работать и сильнее влиять на игру команды. Именно об этом Эмери сообщил 29-летнему немцу, который в пятницу не мог тренироваться из-за болезни уже в седьмой раз в этом календарном году.
Также Эмери дал понять, что для него не существует авторитетов, и если Озил не будет отвечать установленным требованиям, то место Месута в стартовом составе "канониров" — а в конечном счете и будущее в клубе — может оказаться под угрозой.
27.08.2018 10:00
Просмотров: 3976
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
все четко, из ничего создали пучеглазику имидж звезды, вот он и возомнил, какой год на какую игру он влияет, когда выкладываеться на все сто, да и с мастерством не так все гладко как представляеться, надо было вместе с чилийцем от него отбояриться, но нет, вот и приходиться сейчас локти кусать, да что, и покпа с мукаку тоже такие же переоцененные, вечно будут в перспективных ходить
(ответить)
Завтра готовится статья "Озил недоволен Унай Эмери"!!!
(ответить)
Надеюсь наведёт марафет) Озику нужно играть в клубе, где он номер два! Тогда и отдача и мотивация на игру есть, а так, вечно удивляющийся.. Как в прямом, так и переносном смысле.
(ответить)
Вот в этом Унаи точно лучше Венгера!
С ходу усадил в запас Рэмси и Озил даже в заявку не попадает.
При Венгере некоторые игроки слишком расслабились из - за того, что, по - моему мнению, Венгер не мог себе позволить усадить звёзд или околозвёзд в запас.
(ответить)
Бабос капает и ладно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий