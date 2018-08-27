Оуэн рассказал, почему так и не вернулся в "Ливерпуль"
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, почему не смог вернуться в "Ливерпуль", когда уходил из "Реала" в 2005 году.
Сделав себе имя в мерсисайдском клубе, Оуэн не смог устоять перед предложением из Мадрида и в 2004 году отправился выступать за "Реал", который тогда обладал такими звездами, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Рауль и Роналдо.
Однако из-за плохой формы и высокой конкуренции Оуэн покинул "Реал" уже следующим летом. Майкл отчаянно хотел вернуться в "Ливерпуль", но "Ньюкасл" предложил за него больше денег, а впоследствии нападающий уже перестал интересовать свой родной клуб.
"У себя в голове я думал, что съезжу в Мадрид на пару лет, а затем вернусь. Я даже пожал руки с президентом и исполнительным директором "Ливерпуля" и сказал им: "Убедитесь, что вы вернете меня". Это было бы моей мечтой, но этого не случилось, и я никого не виню".
"Спустя год после отъезда я встретился с Рафой Бенитесом, и мы полностью договорились насчет моего возвращения. Я ушел за 8 миллионов фунтов, и "Ливерпуль" хотел вернуть меня за 10 миллионов фунтов, но затем появился "Ньюкасл" и предложил 16 миллионов фунтов".
"Президент "Реала" постучался в номер моего отеля и сказал: "Либо ты остаешься, лишь уезжаешь в "Ньюкасл". Я поговорил с "Ливерпулем" и спросил, готовы ли они сделать контрпредложение, но они сказали, что 10 миллионов фунтов — их максимум".
"В моем контракте с "Ньюкаслом" даже был пункт, позволяющий мне вернуться в "Ливерпуль" за определенную сумму. Я согласился перейти в "Ньюкасл" только с этим условием", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.
Добавим, что в период с 1996 по 2004 год Оуэн забил 151 гол за "Ливерпуль", а в 2001 стал обладателем "Золотого мяча".
27.08.2018 09:00
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Последние комментарии:
Он играл за такие великие клубы как МЮ и Реал... не плохая карьера.
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пох на эту крысу. какой толк от золотого мяча если не стал легендой ни одного клуба.
скамы не признают, у мадридцев бывших звезд дохрена, скаузерам нах не нужны такие
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за то у него медаль АПЛ
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Успокойся уже паря, твое время прошло.
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именно изза него я и начал болеть за Ливерпуль, но его переход в стан скамов убили всё!!!
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Оуэн, РВП, Тевез, Берба благодоря МЮ стали уважаемыми людьми. В реале он то не плохо играл, забивал. Ну вернулся бы Ливер, все равно не стал бы чемпионом
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Крыса. контракт не рабство. ВСЁ решает сам игрок. нехуй теперь оправдываться.
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в принципе Ливерпуль в те года испытывал трудности, а он и его агент принципиально не хотели продлевать контракт с клубом, когда на горизонте замаячил Реал Мадрид и Валенсия (при Бенитезе) и вынудили Ливерпуль продать свою звезду за смешные 8 млн фунтов (ранее продав туда другую звезду МакМанамана).
Ливерпуль тем не менее предложил вернуть его за 10 млн, обладая такими мастерами как Джеррард, Алонсо, Торрес.
А когда он перешёл в стан МЮ, то окончательно добил всех фанатов, кто его любил
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Лучше рассказал бы зачем стал гомном и перешел в мю
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2014 )
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Единственный скаузер который взял АПЛ
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