Оуэн рассказал, почему так и не вернулся в "Ливерпуль"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, почему не смог вернуться в "Ливерпуль", когда уходил из "Реала" в 2005 году.

Сделав себе имя в мерсисайдском клубе, Оуэн не смог устоять перед предложением из Мадрида и в 2004 году отправился выступать за "Реал", который тогда обладал такими звездами, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Рауль и Роналдо.



Однако из-за плохой формы и высокой конкуренции Оуэн покинул "Реал" уже следующим летом. Майкл отчаянно хотел вернуться в "Ливерпуль", но "Ньюкасл" предложил за него больше денег, а впоследствии нападающий уже перестал интересовать свой родной клуб.



"У себя в голове я думал, что съезжу в Мадрид на пару лет, а затем вернусь. Я даже пожал руки с президентом и исполнительным директором "Ливерпуля" и сказал им: "Убедитесь, что вы вернете меня". Это было бы моей мечтой, но этого не случилось, и я никого не виню".



"Спустя год после отъезда я встретился с Рафой Бенитесом, и мы полностью договорились насчет моего возвращения. Я ушел за 8 миллионов фунтов, и "Ливерпуль" хотел вернуть меня за 10 миллионов фунтов, но затем появился "Ньюкасл" и предложил 16 миллионов фунтов".



"Президент "Реала" постучался в номер моего отеля и сказал: "Либо ты остаешься, лишь уезжаешь в "Ньюкасл". Я поговорил с "Ливерпулем" и спросил, готовы ли они сделать контрпредложение, но они сказали, что 10 миллионов фунтов — их максимум".



"В моем контракте с "Ньюкаслом" даже был пункт, позволяющий мне вернуться в "Ливерпуль" за определенную сумму. Я согласился перейти в "Ньюкасл" только с этим условием", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.



Добавим, что в период с 1996 по 2004 год Оуэн забил 151 гол за "Ливерпуль", а в 2001 стал обладателем "Золотого мяча".