Оуэн рассказал, почему так и не вернулся в "Ливерпуль"

Майкл Оуэн Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал, почему не смог вернуться в "Ливерпуль", когда уходил из "Реала" в 2005 году.

Сделав себе имя в мерсисайдском клубе, Оуэн не смог устоять перед предложением из Мадрида и в 2004 году отправился выступать за "Реал", который тогда обладал такими звездами, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Рауль и Роналдо.

Однако из-за плохой формы и высокой конкуренции Оуэн покинул "Реал" уже следующим летом. Майкл отчаянно хотел вернуться в "Ливерпуль", но "Ньюкасл" предложил за него больше денег, а впоследствии нападающий уже перестал интересовать свой родной клуб.

"У себя в голове я думал, что съезжу в Мадрид на пару лет, а затем вернусь. Я даже пожал руки с президентом и исполнительным директором "Ливерпуля" и сказал им: "Убедитесь, что вы вернете меня". Это было бы моей мечтой, но этого не случилось, и я никого не виню".

"Спустя год после отъезда я встретился с Рафой Бенитесом, и мы полностью договорились насчет моего возвращения. Я ушел за 8 миллионов фунтов, и "Ливерпуль" хотел вернуть меня за 10 миллионов фунтов, но затем появился "Ньюкасл" и предложил 16 миллионов фунтов".

"Президент "Реала" постучался в номер моего отеля и сказал: "Либо ты остаешься, лишь уезжаешь в "Ньюкасл". Я поговорил с "Ливерпулем" и спросил, готовы ли они сделать контрпредложение, но они сказали, что 10 миллионов фунтов — их максимум".

"В моем контракте с "Ньюкаслом" даже был пункт, позволяющий мне вернуться в "Ливерпуль" за определенную сумму. Я согласился перейти в "Ньюкасл" только с этим условием", — сообщил Оуэн в эфире BT Sport.

Добавим, что в период с 1996 по 2004 год Оуэн забил 151 гол за "Ливерпуль", а в 2001 стал обладателем "Золотого мяча".



Метки Ливерпуль, Ньюкасл, Оуэн, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. olegxit 27.08.2018 09:57 # olegxit
    Он играл за такие великие клубы как МЮ и Реал... не плохая карьера.

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  2. jack-willsher 27.08.2018 09:54 # jack-willsher
    пох на эту крысу. какой толк от золотого мяча если не стал легендой ни одного клуба.
    скамы не признают, у мадридцев бывших звезд дохрена, скаузерам нах не нужны такие

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  3. sj606 27.08.2018 09:52 # sj606
    за то у него медаль АПЛ

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  4. scouser2005 27.08.2018 09:46 # scouser2005
    Успокойся уже паря, твое время прошло.

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  5. scauzer11 27.08.2018 09:46 # scauzer11
    именно изза него я и начал болеть за Ливерпуль, но его переход в стан скамов убили всё!!!

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  6. mu-fc 27.08.2018 09:45 # mu-fc
    Оуэн, РВП, Тевез, Берба благодоря МЮ стали уважаемыми людьми. В реале он то не плохо играл, забивал. Ну вернулся бы Ливер, все равно не стал бы чемпионом

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  7. frisby 27.08.2018 09:32 # frisby
    Крыса. контракт не рабство. ВСЁ решает сам игрок. нехуй теперь оправдываться.

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  8. largo-winch 27.08.2018 09:23 # largo-winch
    в принципе Ливерпуль в те года испытывал трудности, а он и его агент принципиально не хотели продлевать контракт с клубом, когда на горизонте замаячил Реал Мадрид и Валенсия (при Бенитезе) и вынудили Ливерпуль продать свою звезду за смешные 8 млн фунтов (ранее продав туда другую звезду МакМанамана).
    Ливерпуль тем не менее предложил вернуть его за 10 млн, обладая такими мастерами как Джеррард, Алонсо, Торрес.
    А когда он перешёл в стан МЮ, то окончательно добил всех фанатов, кто его любил

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  9. tigerpool 27.08.2018 09:16 # tigerpool
    Лучше рассказал бы зачем стал гомном и перешел в мю

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  10. liverpool-fat32 27.08.2018 09:15 # liverpool-fat32
    2014 )

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  11. charlton 27.08.2018 09:03 # charlton
    Единственный скаузер который взял АПЛ

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