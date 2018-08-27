Бенитес: "Владение мячом ничего не значит"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес ответил на критику в свой адрес по поводу чересчур оборонительной манеры игры против "Челси" и нежелания играть с мячом.

Накануне "сороки" были биты в домашних стенах со счетом 1:2, уступив сопернику во владении мячом более чем четырехкратно. Главный тренер "синих" Маурицио Сарри выразил удивление по этому поводу, заявив, что никогда не видел, чтобы Бенитес оборонялся с пятью защитниками.



Досталось Рафаэлю и от эксперта Sky Sports Джейми Рэднаппа, который считает, что "Ньюкаслу" следовало сыграть смелее в домашних стенах.



"Я не понимаю этой тактики. Если ты отправляешься на "Этихад" и играешь против чемпионов, в этом есть смысл, но не дома. "Ньюкаслу" должно быть стыдно от статистики по владению мячом. В раздевалке игроки "Ньюкасла" должны испытывать стыд. Потому что они знают, что способны на большее", — сообщил Рэднапп в эфире.



Однако Бенитес с этой точкой зрения не согласился и заявил, что играет так, как позволяет его подбор игроков. Статистике по владению мячом Рафаэль вообще не придает значения.



"Владение ничего не значит. Статистика по владению вводит в заблуждение, можно владеть мячом 80% времени и все равно проиграть. Нужно смотреть шире".



"Ты должен управлять тем автомобилем, который у тебя есть. Когда я тренировал "Ливерпуль", мы обыграли "Реал" со счетом 4:0, показав атакующий футбол. Когда я тренировал "Наполи", мы постоянно атаковали. Я бы хотел играть с пятью нападающими, если бы мог. Работая в "Ньюкасле", я вынужден обходиться тем, что у меня есть".



"Очень давно "Барселона" владела мячом 80% времени против 20% у "Селтика" и проиграла матч, так что эта статистика только для телевидения".



"В субботу против "волков" "Манчестер Сити" владел мячом 71% времени и не выиграл. Ты должен делать то, что должен, и мы почти добились своего, мы были очень близки. Я не помню, чтобы у "Челси" было много моментов во втором тайме", — цитирует Бенитеса Daily Mail.