Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 3-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
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27.08.2018 07:40
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Челси машина! однозначно чемпик возьмут
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Сери четко положил, Митрович хорош, Шюррле жадина запорол моментов 5
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Пенсопитеки отскочили. Если посмотреть на игру сосарри, то станет ясно, что максимум борьба за 4ку.
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Мда, абсолютно левейшая пенка на алонсо
Норм Сарри насоссаривал в перерыве у рефа
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кепка топ .
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Кучерявый далбаё стоял и подставлял свою бестолковку, пока гавно не упадёт на его башку. Идиот.
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