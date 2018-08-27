Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Мартин Дубравка и Антонио Рюдигер Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 3-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2018 07:40

Количество просмотров Просмотров: 957

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Последние комментарии:




  1. kontorres 27.08.2018 08:57 # kontorres
    Челси машина! однозначно чемпик возьмут

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  2. kontorres 27.08.2018 08:57 # kontorres
    Сери четко положил, Митрович хорош, Шюррле жадина запорол моментов 5

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  3. electric 27.08.2018 08:34 # electric
    Пенсопитеки отскочили. Если посмотреть на игру сосарри, то станет ясно, что максимум борьба за 4ку.

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  4. fowler9 27.08.2018 08:19 # fowler9
    Мда, абсолютно левейшая пенка на алонсо
    Норм Сарри насоссаривал в перерыве у рефа

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  5. chr1s8rown 27.08.2018 08:06 # chr1s8rown
    кепка топ .

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  6. papka-legend 27.08.2018 07:53 # papka-legend
    Кучерявый далбаё стоял и подставлял свою бестолковку, пока гавно не упадёт на его башку. Идиот.

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