Моуриньо похвалил фанатов за поддержку команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо похвалил болельщиков за поддержку на старте сезона и заверил, что для него интересы клуба превыше собственных.

Новый сезон Премьер-Лиги "красные дьяволы" начали с домашней победы 2:1 над "Лестером", позволив сопернику доминировать над собой в первом тайме, а затем провалились в гостях у "Брайтона", потерпев поражение со счетом 3:2.



Тем не менее, поддержкой болельщиков в обоих этих матчах Моуриньо остался доволен. Жозе надеется, что против "Тоттенхэма" в понедельник вечером игроки отблагодарят фанатов. С претензиями же лично к себе и своему стилю игры португалец готов мириться.



"Наши болельщики были великолепны в обоих матчах. Самое важное, что они поддерживали команду, моя же ситуация не имеет значения. В своей карьере я никогда не был эгоистичен и никогда не думал только о себе. Интересы клубы всегда были определяющими для меня. Такова моя натура".



"Я действительно счастлив, когда болельщики поддерживают команду. Можно сказать, что против "Лестера" была нормальная ситуация, потому что команда играла хорошо и добилась победы".



"Но поддержка команды против "Брайтона", где мы не показывали хорошего футбола и потерпели поражение, дает тебе великолепное ощущение. Надеюсь, игроки тоже почувствуют это и будут готовы выложиться изо всех сил ради фанатов", — цитирует Моуриньо The Telegraph.