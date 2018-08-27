Магуайр с уважением отнесся к решению "Лестера" не продавать его в МЮ

Защитник "Лестера" Харри Магуайр заявил, что он с уважением отнесся к решению клуба не продавать его в "Манчестер Юнайтед".

Этим летом "красные дьяволы" сделали два предложения о покупке игрока сборной Англии, последнее из которых, как утверждает Sky Sports, составило 60 миллионов фунтов.



Отметившись победным голом за "лис" против "Саутгемптона" в субботу, Харри сообщил, что ему было легко отстраниться от спекуляций насчет своего будущего и вновь сосредоточиться на выступлении за клуб с "Кинг Пауэр".



"Я просто хочу быть на поле — в "Лестере" или где-либо еще".



"После того, как мы так хорошо выступили со сборной Англии в России, интерес был неизбежен, но владельцы дали четко понять, что я не продаюсь, и я уважаю их решение".



"Они дали мне возможность играть за этот клуб, который так хорош и на подъеме, и я уважаю их решение. С тех пор, как это решение было принято, я всегда был полностью сосредоточен на "Лестере".



"Когда я вернулся из отпуска, то увидел новичков, которые очень хорошо освоились, и я думаю, мы станем только лучше. Это произвело на меня больше впечатление".



"Я амбициозный игрок, и думаю, у нас действительно хорошая и талантливая команда. Если мы сплотимся, то сможем стать грозной силой в этом году", — сообщил Магуайр.