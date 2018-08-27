"Челси" разморозит проект по строительству нового стадиона

Владелец "Челси" Роман Абрамович планирует возобновить проект по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж" стоимостью 500 миллионов фунтов.

Напомним, ранее в этом году "синие" окончательно уладили разногласия с собственниками недвижимости, которых могло затронуть строительство поблизости их жилищ новой 60-тысячной арены.



А в мае "Челси" объявил о заморозке проекта на неопределенное время из-за "ухудшения инвестиционного климата". Это стало ответом клуба на давление, которое британские власти оказали на Абрамовича, отказав в выдаче визы и потребовав объяснить происхождение своего капитала.



Однако сейчас изданию Daily Mail стало известно от своих источников внутри клуба, что Абрамович по-прежнему заинтересован в том, чтобы построить новый стадион.



Несмотря на персональные риски, а также риски, связанные с Brexit, российский миллиардер планирует разморозить проект. Об этом уже было сообщено работникам клуба, хотя точные сроки по-прежнему неизвестны.



Отметим, в минувший уикенд издание The Sunday Times также опубликовало информацию о том, что Абрамович нанял американский банк Raine Group, чтобы найти покупателя на свой клуб. Эта история была немедленно опровергнута анонимными источниками со "Стэмфорд Бридж".



Впрочем, свежий выпуск The Times за понедельник настойчиво утверждает, что Абрамович все-таки открыт к продаже "Челси". Однако расстанется со своим активом Роман только за 2.5 млрд. фунтов.